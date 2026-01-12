L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Europa estudia desplegar tropes a Groenlàndia per la pressió dels EUA
El Regne Unit i aliats europeus parlen d’un possible reforç de la seguretat àrtica per dissuadir Trump de prendre el control de l’illa
L’operació, en fase inicial, es realitzaria en el marc d’una eventual missió de l’OTAN
María Mondéjar
Encara amb el rumb de Veneçuela entre les seves tasques pendents, la mirada del president nord-americà, Donald Trump, no ha trigat a desplaçar-se cap a un altre punt, Groenlàndia. El republicà ha estès una capa d’incertesa sobre el destí de països de l’hemisferi occidental, amb Cuba, Colòmbia i Mèxic sota el focus, però ha sigut l’illa àrtica la que ha copat les voluntats expansionistes de l’Administració nord-americana.
Per apaivagar les inquietuds de Trump sobre la «seguretat nacional» dels EUA davant un possible avenç de Rússia i la Xina a la regió, els països europeus han començat a estudiar les seves opcions. Entre aquestes es contempla un reforç militar a l’illa destinat a contenir les potències euroasiàtiques i a dissuadir Trump de les seves ambicions a Groenlàndia, però també la creació d’un exèrcit europeu.
«Farem alguna cosa»
Un dels principals motius que ha esgrimit Trump per justificar la seva voluntat de prendre el control de l’illa més gran del món és el de la seguretat dels EUA i l’hemisferi occidental, que pretén convertir en la seva esfera d’influència. «Farem alguna cosa a Groenlàndia, els agradi o no, perquè si no ho fem, Rússia o la Xina s’apoderaran de Groenlàndia i no tindrem a Rússia o la Xina com a veïns», va dir el mandatari divendres passat davant els mitjans de comunicació.
Seguint el camí de Trump, el vicepresident nord-americà, JD Vance, va remarcar també la importància estratègica de Groenlàndia en una entrevista amb Fox News i va citar el paper essencial de l’illa en la infraestructura de defensa antimíssils d’Occident. No obstant, Vance va anar més enllà i va responsabilitzar Europa de no oferir prou garanties per a la seguretat a l’Àrtic. «Llavors et preguntes: ¿han fet els europeus o els danesos un treball adequat assegurant Groenlàndia i garantint que pugui continuar servint com a àncora per a la seguretat mundial i la defensa antimíssils? I la resposta és, òbviament, que no ho han fet», va sentenciar.
Primera línia de defensa
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, sembla haver pres nota de les acusacions de Vance i, segons fonts del govern britànic citades per The Telegraph, preocupat per l’amenaça russa i xinesa a la seguretat, ha ordenat iniciar converses amb aliats europeus, entre ells França i Alemanya, sobre un possible desplegament militar a Grenlàndia. La idea, que va començar a debatre’s en una reunió de l’Aliança Atlàntica a Brussel·les dijous passat, busca apaivagar les inquietuds nord-americanes mitjançant el desplegament de forces europees en la primera línia de defensa de l’illa i, alhora, frenar les intencions de Trump d’annexionar-la.
La iniciativa es troba en estadis preliminars, però podria implicar un desplegament de tropes a gran escala, exercicis militars puntuals, intercanvi d’intel·ligència o reorientació de la despesa de defensa cap a la protecció de l’Àrtic. Així mateix, fonts oficials han explicat a The Telegraph que totes les eines, des de tropes fins a vaixells de guerra i avions, són sobre la taula.
En qualsevol cas, aquesta operació s’emmarcaria en una eventual missió de l’OTAN, que afronta una crisi interna davant les amenaces d’un membre de l’Aliança, els EUA, dirigides a un altre, Dinamarca, país al qual pertany l’illa. Mentrestant, l’aliança militar ha buscat que Washington perdi interès en Groenlàndia, en una estratègia alineada amb els esforços del Regne Unit. El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte va mantenir una conversa aquest divendres amb el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, sobre «la importància de l’Àrtic per a la seguretat comuna i sobre la manera en què l’OTAN treballa per reforçar les seves capacitats al Gran Nord», tal com va indicar una portaveu de l’Aliança atlàntica.
No obstant, la postura amistosa davant les advertències de Trump no convenç tots els aliats europeus. El comissari europeu de Defensa, Andrius Kubilius, ha plantejat que la UE hauria d’avançar en la creació d’una «força militar europea» poderosa i permanent de 100.000 efectius com una opció per protegir millor el continent. La idea d’un exèrcit europeu no és nova, però sí que ho són les condicions d’incertesa que viu actualment Europa, marcada per una relació difusa amb Washington des de la tornada de Trump al Despatx Oval.
El ministre d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, coincideix amb aquesta proposta i va afirmar que, davant «un intent de canvi de les regles de l’ordre internacional», Europa ha de prendre consciència «de la seva pròpia força» i reafirmar els seus principis, segons recull una entrevista per a Efe.
