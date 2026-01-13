Dues extreballadores de les mansions de Julio Iglesias l’acusen d’agredir-les sexualment, segons una investigació periodística
Les exempleades relaten un ambient de control, assetjament i abús de poder durant la seva etapa laboral a les residències de la República Dominicana i les Bahames, quan el cantant tenia 77 anys
Redacció
Dues extreballadores de les mansions del Carib de Julio Iglesias acusen el cantant d’haver-les agredit sexualment, segons una investigació publicada aquest dimarts per ‘elDiario.es’ en col·laboració amb Univisión Noticias. Les exempleades asseguren haver patit agressions sexuals, assetjament i abús de poder mentre exercien la seva tasca en règim intern a les residències del cantant a la República Dominicana i les Bahames, el 2021. La més jove tenia llavors 22 anys. L’artista, 77.
Els testimonis corresponen a una empleada del servei domèstic i a una fisioterapeuta personal del cantant. Totes dues descriuen un entorn laboral marcat pel control estricte, l’aïllament i les humiliacions constants, així com comportaments que qualifiquen d’agressions sexuals, tocaments no consentits i intimidació continuada. Els fets han sigut documentats després d’una investigació de tres anys, que inclou entrevistes repetides amb les denunciants, testimonis d’altres extreballadors i material documental.
Penetracions i bufetades
Una de les dones, identificada amb el nom fictici de Rebeca per preservar la seva identitat, afirma que la cridaven de manera recurrent a l’habitació del cantant després de finalitzar la jornada laboral [va ser contractada per netejar la vil·la i cuinar]. Segons el seu relat, va ser pressionada per mantenir trobades sexuals que incloïen penetracions no consentides, bufetades i insults. «Em sentia com un objecte», declara en el reportatge. Aquests episodis es produïen, segons la seva versió, gairebé sempre amb la presència i participació d’una altra empleada amb un càrrec jeràrquic superior.
«La Rebeca va calcular que les trobades sexuals van arribar a una mitjana de cinc vegades a la setmana, gairebé sempre amb la participació de la mànager responsable de la contractació de personal. Només tenia un respir quan la dona del cantant estava de visita. Durant els dies que Rijnsburger passava a la vil·la, Iglesias ni la mirava», es relata en el reportatge.
Humiliacions
La segona denunciant, que treballava com a fisioterapeuta personal, assegura haver rebut petons forçats i tocaments al pit sense el seu consentiment, tant en espais privats com en zones comunes de la vil·la, com la platja i la piscina. També denuncia humiliacions públiques, comentaris despectius i un tracte intimidatori durant la jornada laboral.
En l’extens reportatge es descriu un altre capítol d’abusos. Es recorda que «el 1963, Julio Iglesias va tenir un accident de cotxe i, durant l’hospitalització, li van detectar un tumor. Als 82 anys, i com a conseqüència de l’operació, arrossega malalties d’esquena que ha intentat tractar amb exercici i fisioteràpia».
En la investigació es descriu que «una nit que es queixava dels dolors, Iglesias va cridar la Rebeca al seu dormitori a la vil·la de Punta Cana perquè l’ajudés a calmar-los, segons va explicar. A l’arribar a l’alcova del cantant, ell li va donar les instruccions del que havia de fer. És vergonyós per a mi el que diré, però quan jo vaig allà, ell em posa a llepar-li el penis per no sentir dolor i llepar-li l’anus. I així vaig passar la nit sencera», descriu l’exempleada de la llar.
Clima de por
Les dues dones coincideixen a descriure un clima de por constant, amb normes estrictes, vigilància permanent i amenaces d’acomiadament. La investigació assenyala, a més, que les treballadores vivien en condicions d’aïllament, amb sortides restringides i jornades que podien prolongar-se fins a 16 hores. Segons diversos testimonis, no sempre existia contracte escrit i els dies de descans es retardaven durant mesos. Algunes exempleades relaten que Julio Iglesias imposava normes sobre l’alimentació, l’ús del telèfon mòbil i les relacions personals.
Durant la investigació, els periodistes van contactar amb almenys 15 extreballadors que van donar servei a les cases de l’artista entre finals dels anys noranta i 2023. Molts descriuen una estructura jeràrquica rígida, un ambient laboral tens i un caràcter irascible per part del cantant. Les dues dones que denuncien agressions sexuals van ser entrevistades en múltiples ocasions durant més d’un any, i van mantenir versions estables i coherents dels fets.
«Romanços»
‘elDiario.es’ i Univisión Noticias van intentar contactar en repetides ocasions amb Julio Iglesias i amb el seu advocat per obtenir la seva versió, però no van obtenir resposta. També es van enviar preguntes a responsables de la gestió de la llar i de la contractació del personal. Una de les empleades assenyalades per les denunciants va qualificar les acusacions de «mentides» i va expressar la seva admiració per l’artista; d’altres no van respondre.
