El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

Albares anuncia l’alliberament de tres presos espanyols més a Veneçuela

Mario Saavedra

Madrid

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat que el Govern de Caracas ha alliberat tres presos hispano-veneçolans més.

«Vull informar a tots els ciutadans que ahir van haver-hi tres noves allibereracions, que s’uneixen al grup de cinc que ja són a Espanya», ha afirmat el cap de la diplomàcia en una entrevista d’aquest dimarts a Catalunya Ràdio. «Tots ells són ciutadans binacionals. Un ciutadà espanyol ha decidit mantenir-se a

per la seva pròpia voluntat. Una altra ciutadana ha decidit venir i avui mateix volarà rumb a Espanya. Una altra ciutadana està pensant si prefereix quedar-se a Veneçuela o tornar a Espanya, com estem oferint a tots els que són alliberats».

El ministre no ha volgut incidir en el paper de José Luis Rodríguez Zapatero en l’alliberament de presos, tret de remarcar que aquesta mediació s’ha fet a petició dels propis reus, no en representació del Govern d’Espanya.

El Govern aplaudeix aquests passos per part del nou Govern de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro fins que aquest va ser capturat i portat als Estats Units, després d’un assalt i bombardeig del país. «Això és un segon pas que sens dubte nosaltres considerem molt positiu i animem el govern veneçolà en aquesta nova etapa del país a continuar avançant en aquesta línia».

