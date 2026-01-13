França posa en marxa el servei militar voluntari per a joves
Leticia Fuentes
La campanya de reclutament per al servei militar voluntari a França ja està en marxa. "La nostra joventut té set de compromís", va afirmar la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, ahir durant la presentació oficial d’aquesta nova modalitat militar que pretén reclutar milers de joves d’entre 18 i 25 anys.
"Ja hem rebut candidatures", insistia Vautrin, mentre detallava com serà aquest nou servei obert a tots els joves francesos. Segons va detallar el Ministeri de les Forces Armades, la seva finalitat és disposar d’una borsa formada per un 80% per joves d’entre 18 i 19 anys, i un 20% d’entre 20 i 25 anys, que "vulguin aprendre un ofici i treballar en equip". El primer any, s’espera la participació de 3.000 joves, amb un objectiu de 10.000 d’anuals amb vista al 2030 i 42.500 per al 2035. "Tots poden ser candidats. Els requisits són semblants als que s’exigeixen actualment als joves que entren a l’armada: motivació, aptitud mèdica i adequació del perfil partint de les necessitats de l’Estat". Aquells diplomats, però, seran "confiats a missions especialitzades, com les enfocades a la ciberseguretat", va detallar el general de la força aèria, Fabien Mandón, present en la conferència de premsa.
800 euros mensuals
Precisament, la ciberseguretat o el control de drons és un dels punts que més preocupa el ministeri i que més llocs requereixen en l’armada. Sobre la remuneració que rebran aquests joves durant els deu mesos de servei, la ministra va confirmar que serà de 800€ bruts, a més de rebre el menjar i l’allotjament. "És un servei que es basa en el voluntariat i seran útils per a la nostra defensa. Seran formats i treballaran en missions importants sobre el nostre territori. Aprendran i sortiran orgullosos d’aquesta experiència", va insistir el general.
