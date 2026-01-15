El conflicte del Pròxim Orient
Els EUA inicien la segona fase del pla per a Gaza
La pluja i el vent s’acarnissen amb la Franja pel deteriorament de les tendes de campanya
Andrea López-Tomàs
Tres mesos després de l’entrada en vigor de l’alto el foc a Gaza, l’Administració del president nord-americà, Donald Trump, ha iniciat oficialment la seva segona fase. Així ho va anunciar l’enviat especial Steve Witkoff al seu compte d’X ahir. "Avui, en nom del president Trump, anunciem el llançament de la fase dos del pla presidencial de 20 punts per posar fi al conflicte de Gaza, que passa de l’alto el foc a la desmilitarització, la governança tecnocràtica i la reconstrucció", va dir. Al seu torn, la Presidència palestina va declarar que recolza l’establiment de la Junta de Pau liderada per Trump i del comitè tecnocràtic encarregat de supervisar la vida quotidiana a l’enclavament.
"La fase dos estableix una Administració palestina tecnocràtica de transició a Gaza, el Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza, i inicia la desmilitarització i reconstrucció completes de l’enclavament, principalment el desarmament de tot el personal no autoritzat", va explicar Witkoff al seu tuit. "Els Estats Units esperen que Hamàs compleixi plenament les seves obligacions, inclòs el retorn immediat de l’últim ostatge mort; si no ho fa, hi haurà greus conseqüències", va amenaçar, sense fer menció a les contínues violacions de la treva per part del seu aliat israelià, que ha matat més de 440 palestins en aquests tres mesos i continua ocupant cada vegada més i més terreny.
Morir de fred
L’hivern es converteix en un nou enemic per a la població gaziana. Una tempesta va deixar dimarts passat un nadó mort per exposició al fred i sis persones mortes més per l’ensorrament de diversos edificis o parets que els refugiaven a Ciutat de Gaza. Entre les víctimes mortals, hi ha dues dones i dos nens, segons fonts de l’Hospital al-Shifa. El petit, de tot just un any d’edat, va morir d’hipotèrmia a la localitat central de Deir al-Balah, i es va convertir en la setena persona a morir de fred des de l’inici de l’hivern, segons el Ministeri de Salut de Gaza. Només un dia abans, un nadó de tot just set dies de vida i una nena de quatre anys van morir d’hipotèrmia.
"La situació humanitària és extremadament crítica i els edificis danyats pels bombardejos i la destrucció ja no proporcionen refugis segurs als residents, ateses les fortes pluges contínues, els potents vents i el deteriorament de les condicions de les vivendes temporals", va declarar Mahmud Basal, portaveu de la Defensa Civil Palestina de la Franja de Gaza. Han mort 31 persones víctimes de les tempestes i el fred aquest hivern.
