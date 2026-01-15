Investiguen la mort de dos pacients oncològics a Burgos per un error en la preparació d'un fàrmac
El centre hospitalari ha admès un error humà
La Fiscalia de Burgos ha obert una investigació per aclarir la mort de dos pacients oncològics a l’Hospital Universitari de Burgos (Hubu) que per un error en la preparació del fàrmac van rebre una dosi sis vegades més alta que la planificada. Segons van informar a EFE fonts de la fiscalia, ahir van procedir a obrir diligències d’investigació preprocessals, després que el centre hospitalari admetés que un error humà havia derivat en la mort de dos pacients i n’havia afectat tres més, que es troben sota vigilància. Un d’aquests tres afectats es manté a l’uci del centre sanitari burgalès.
Dimarts, al cap de poc que transcendissin els fets, el gerent de l’Hubu, Carlos Cartón, va explicar que l’error es va produir en la mateixa fitxa del fàrmac, un patró que s’elabora als centres sanitaris per guiar la preparació dels medicaments abans de ser administrats. En aquest cas, "no es va fer com s’havia d’haver fet", va explicar Cartón. El gerent va insistir que es tracta d’un error humà i no va tenir a veure amb el tractament en si mateix ni la dosi prescrita. Tot i així, les cinc persones afectades van rebre el mateix fàrmac, preparat de la mateixa manera, però en dies diferents.
Reforç dels protocols
El cas es va detectar per primera vegada el 18 de desembre, quan dos pacients oncològics –les dues persones que van acabar morint– van arribar al servei d’Urgències de l’hospital amb símptomes d’excés de toxicitat. Des d’aquell moment, el centre va començar una investigació interna que va trobar l’error en les fitxes i va poder ingressar els altres tres afectats. Un d’aquests pacients ja ha sigut donat d’alta, un altre es troba en una planta convencional i l’últim es manté a l’uci amb pronòstic reservat. El gerent de l’Hubu va assegurar que després del que ha passat s’han reforçat els protocols i s’ha introduït una verificació extra en el servei de farmàcia.
