20 anys de la llei antitabac que va canviar l’oci i la salut pública d’Espanya
El gener del 2006 es va prohibir fumar als interiors de bars, restaurants i molts altres centres i es va accentuar el descens en el nombre de consumidors de tabac
Metges, institucions i activistes demanen limitar els cigarrets també en exteriors, mentre l’hostaleria es queixa d’un greuge comparatiu amb altres països
Suècia: el país «lliure de fums del tabac» té truc
Les terrasses de Barcelona i l’oci nocturn, en peu de guerra contra el nou veto al tabac
Daniel G. Sastre
Qui tingui prou edat per portar 20 anys en una ocupació recordarà segurament la presència del fum al seu lloc de treball abans de l’aprovació de la llei antitabac que va entrar en vigor el gener del 2006. I no només als llocs de treball; abans d’aquell any, es fumava als espais interiors de bars i restaurants, dels hotels, de les universitats, dels hospitals, en centres comercials, als transports comercials, als transports.
Fins aquell moment, el que semblava inconcebible és la situació actual. «Ningú pot discutir que el balanç és positiu. Va ser un gran canvi en la salut pública del nostre país. Ningú faria ara marxa enrere, malgrat tota la controvèrsia que hi va haver en el seu moment», diu Raquel Fernández Megina, presidenta de l’associació Nofumadores. Es refereix a alguns sectors, sobretot el de l’hostaleria, que majoritàriament es van posar les mans al capdavant amb la llei. Setmanes abans de la seva entrada en vigor, la Federació Espanyola d’Hostaleria (FEHR) calculava en 1.600 milions d’euros els perjudicis que portaria a bars i restaurants. També augurava la pèrdua de 20.000 llocs de treball.
«És evident que avui l’absència de fum als espais interiors està absolutament normalitzada i interioritzada», admet Emilio Gallego, secretari general d’Hostaleria d’Espanya, l’organització empresarial de referència del sector. «En el seu moment, fa 20 anys, nosaltres vam fer dos tipus d’observacions a la llei. En primer lloc, que l’impacte era gran des del punt de vista econòmic perquè la seva aplicació no va ser progressiva ni gradual, i més en una situació de crisi. En segon lloc, vam fer crítiques a la marxa endavant i enrere amb les zones de fumadors», afegeix.
En efecte, en la llei del 2006, aprovada durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, permetia algunes àrees de tolerància amb el fum, petites i amb ventilació condicionada, en determinats locals. Una norma posterior, aprovada el 2010, va acabar amb aquestes excepcions.
La ‘desnormalització’ del tabaquisme
«En els últims 20 anys hem avançat molt o moltíssim», resumeix per la seva banda Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, que anteriorment va ser el cap del Programa de Prevenció i control del càncer de l’Institut Català d’Oncologia. «La llei del 2005 i la millora del 2010 van ser salts impressionants. Han aconseguit disminuir la prevalença del tabaquisme, i han aconseguit en bona mesura la desnormalització del tabaquisme: abans era normal veure la gent fumar a tot arreu», recorda.
També als centres sanitaris. «En aquells moments», just abans de l’aprovació de la llei antitabac del 2005, «encara hi havia llocs dins de l’hospital on estava permès fumar», remarca la doctora Enriqueta Felip, cap de la Unitat de Càncer Toràcic i de Cap i Coll dins del Departament d’Oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. «Va ser un canvi fonamental. Jo em dedico al càncer de pulmó: entre el 85% i el 90% dels càncers de pulmó tenen relació amb el tabac. I, tot i que continuen augmentant entre les dones, perquè es van incorporar més tard a l’hàbit de fumar, entre els homes ja estan disminuint», afirma Felip. No només això: «Aproximadament el 18% de la mortalitat per càncer es deu al tabac, perquè també té una gran relació amb el càncer de bufeta, de pàncrees, d’esòfag...».
Mínims històrics
Segons les dades del Ministeri de Sanitat i de l’INE, el nombre de fumadors diaris ha caigut de manera acusada des de l’aprovació de la llei del 2005. El 2001 fumava cada dia a Espanya el 31,7% de la població més gran de 15 anys, un 40,3% dels homes i un 23,2% de les dones. El 2011, el total de fumadors diaris s’havia reduït fins al 23,9%. El 2023, últim any amb estadístiques disponibles, només fumava el 16,6% dels majors de 15 anys, un 20,2% d’homes i un 13% de dones. Malgrat l’augment de població del país, que avui té gairebé nou milions més d’habitants que el 2001, aquell any fumaven a Espanya 13,3 milions de persones, davant els 7,1 milions, una mica més de la meitat, del 2023. Cada any es baten els mínims històrics.
PERCENTATGE DE FUMADORS A ESPANYA
Diferents estudis van situar en l’entorn del 20% el descens d’infarts de miocardi en els anys immediatament posteriors a l’aprovació de la primera norma. L’efectivitat de la llei antitabac en la salut pública està, per tant, clara, i també hi ha una mirada positiva global sobre ella 20 anys després de la seva entrada en vigor. Les opinions deixen de coincidir quan s’aborda el futur de les mesures contra el tabaquisme.
El Ministeri de Sanitat va presentar al setembre un avantprojecte de llei que busca ampliar els espais lliures de fum i adaptar la normativa als nous projectes relacionats amb el tabac. El projecte contempla la prohibició de fumar en platges, parcs infantils, campus universitaris i vehicles laborals, però, com el 2006, el principal camp de batalla és als bars i els restaurants, que es veurien obligats a impedir l’ús del tabac també a les terrasses.
Una excepció a Europa
En aquesta ocasió, les protestes dels hotelers van sobretot en dues direccions: pensen que la nova llei provocaria un greuge comparatiu amb els països de l’entorn i no veuen clar que els perjudicis per a la salut del fum del tabac en exteriors siguin equiparables als que produeix a les zones interiors. «No entenem el focus que el Govern ha posat sobre nosaltres», diu el secretari general d’Hostaleria d’Espanya. «Ens sembla un excés que no està justificat. Evidentment en un espai obert hi ha milers de substàncies que poden ser perjudicials, com el tràfic rodat, però el fum del tabac no suposa un problema de convivència, a les terrasses, entre fumadors i no fumadors», afirma.
«Però sobretot a nosaltres el que ens sembla més extemporani és que no procedeix per la comparació amb la resta de països europeus. Només hi ha una prohibició així a Suècia, i està clar que les condicions d’ús de les terrasses no són les mateixes, allà es fa un ús molt menys intensiu», continua Gallego. La seva associació té l’esperança que la norma no tiri endavant, perquè «té un problema de tècnica jurídica»: segons Hostaleria d’Espanya, la llei «és una intromissió en les competències de les comunitats autònomes», per la qual cosa confien que «la minoria catalana i la minoria basca» s’hi oposaran a les Corts.
La resta d’entrevistats, que defensen sense matisos un enduriment de la norma, saben que «ni a Portugal, ni a França, ni a Itàlia, ni a Grècia, ni a Alemanya», com recorda l’empresari, està prohibit fumar als espais exteriors dels negocis d’hostaleria. Però no els sembla negatiu que Espanya sigui pionera a legislar sobre això; tot el contrari. «Han passat 20 anys i el món ha evolucionat, i ens hem quedat enrere. Hem de guanyar per a la salut també els exteriors, i desvincular el consum de tabac, també les noves maneres de consumir-lo, amb l’oci», afirma la presidenta de Nofumadors. «Què hi ha de dolent a ser els primers a aplicar una mesura que ajudarà la salut pública?», es pregunta també, abans de remarcar que la nova llei «ajudaria tota la ciutadania, perquè el 70% dels fumadors vol deixar de fumar, o fumar menys». «I també als no fumadors, inclosos els treballadors d’hostaleria, on també hi ha persones amb afeccions oncològiques o respiratòries, o dones embarassades», afegeix Fernández Megina.
Contra el «cataclanisme econòmic»
«Les concentracions de fum en terrasses són inadmissibles», assegura també el secretari de Salut Pública català. «I per això està justificada la nova llei, i també per aprofundir en la desnormalització del tabac. Com el 2005 o el 2010, tampoc ara hi haurà un cataclisme econòmic en l’hostaleria», pronostica.
Fins i tot troben a faltar en la nova llei més progressos en un aspecte: l’etiquetatge genèric dels paquets de tabac. «És una de les mesures més innovadores que s’han introduït en els últims anys a molts països: França, el Regne Unit, Irlanda o Mèxic el tenen. S’ho van inventar els australians fa gairebé 15 anys, i consisteix que el paquet perdi les característiques de la marca de tabac. És a dir, que el Marlboro deixa de ser vermell i blanc, i la font i la mida de les lletres dels noms de totes les marques són els mateixos, amb el mateix color, i alhora es fan més grans les imatges i els missatges d’advertència. Això s’ha vist que funciona, i és bo, bonic i barat, però a Espanya hi ha molta reticència», explica Esteve Fernández.
La doctora Enriqueta Felip també recorda iniciatives com la que ha emprès el Regne Unit, que va aprovar una llei que prohibeix la venda de tabac als nascuts després del 2008. «L’objectiu ha de ser crear una generació lliure de fum, i aquí inclouria també els vapejadors», diu. Els nous dispositius creen controvèrsia, perquè tot i que una part de la indústria i dels fumadors els veuen com una alternativa menys nociva, les institucions i els activistes pensen que són una porta d’entrada al consum de cigarrets tradicionals.
El tabac en sèries i pel·lícules
En aquest sentit, també preocupa als experts una certa relaxació en la manera d’enfocar el tabaquisme als productes de ficció, sobretot en els dirigits als joves. En les sèries que aborden diferents moments històrics, com la recentment estrenada ‘Anatomía de un instante’, que esmicola el cop d’Estat del 23-F, sorprèn la quantitat dels cigarrets que es consumia llavors, i la seva ubiqüitat. Fernández remarca que des de l’Institut Català d’Oncologia s’han fet dos estudis sobre això de la presència del tabac en pel·lícules, i crida l’atenció sobre la presència d’«imatges gratuïtes de fumadors», tot i que admet que és «difícil de legislar sobre assumptes com la publicitat o la presència a internet» del tabac.
Tots els que estan preocupats perquè continuï la ‘destavaquització’ a Espanya i la millora dels últims 20 anys no es reverteixi demanen que els joves no oblidin els perills del fum. «Tot i que és veritat que no és una cosa que passi immediatament, el tabac augmenta, de forma inevitable i claríssima, el risc de contraure algunes malalties», recorda Felip.
