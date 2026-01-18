Almenys dos morts i diversos ferits després de descarrilar dos trens a Còrdova
Un tren que feia el trajecte Màlaga-Madrid ha sortit primer de les vies i ha provocat al seu torn l’accident d’un altre de la línia Madrid-Huelva
Manuel Á. Larrea
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha informat que dos trens han descarrilat aquest diumenge al terme municipal d’Adamuz, a la província de Còrdova.
Segons Adif, un tren Iryo que feia el trajecte Màlaga-Madrid ha descarrilat en primer lloc i ha envaït la via contigua, fet que ha provocat al seu torn que un altre tren de la línia Madrid-Huelva també sortís dels rails.
L’accident ha obligat a mobilitzar serveis d’emergència fins al lloc de la incidència.
L’accident també ha obligat a suspendre la circulació de trens d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia.
