Baixen els problemes de subministrament de fàrmacs
Durant el primer semestre del 2025, hi havia 32.812 presentacions de medicaments, de les quals un 3,64% tenien problemes
Nieves Salinas
Segons l’últim Informe de Problemes de Subministrament, que publica de manera bianual l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), les 1.194 incidències registrades durant el primer trimestre del 2025 suposen un 15% menys respecte al primer semestre del 2024 (1.412). Durant els primers sis mesos de l’any hi havia un total de 32.812 presentacions de medicaments, de les quals un 3,64% presentaven problemes de subministrament.
El document, diu l’Agència, «torna a mostrar un panorama que, si bé presenta signes de millora, continua constituint un desafiament significatiu». Les 1.194 incidències registrades el primer trimestre de l’any representen, a més, un 22% menys que al pic assolit el primer semestre del 2023 (1.532).
Aquesta comparativa confirma «una clara tendència a la baixa», tot i que el volum d’incidències es manté «en un nivell estructuralment superior als semestres previs al 2022, fet que podria relacionar-se amb una conscienciació més gran per part dels titulars de l’autorització de comercialització sobre la importància de notificar aquestes tensions a la cadena de subministrament».
L’informe corresponent al primer semestre del 2025 destaca que el nombre de problemes de subministrament d’impacte més gran es manté respecte a semestres anteriors, i representa únicament el 0,23% (77 presentacions) de les presentacions autoritzades. Aquestes incidències són les que causen un trastorn més gran als pacients, ja que no hi ha una alternativa terapèutica disponible al mercat, per la qual cosa, l’AEMPS és on més enfoca els seus esforços, assenyala l’organisme.
Com en semestres anteriors, la gran majoria es resolen en menys de tres mesos. Tot i que els problemes de durada superior a tres mesos són els menys nombrosos, aquestes situacions prolongades exigeixen «una gestió més complexa, incloent-hi la importació de medicaments estrangers o la recerca d’alternatives terapèutiques a llarg termini».
Medicaments amb recepta
Els medicaments amb recepta de nou acumulen el major nombre de problemes i representen el 66,5% del total d’incidències. Tot i això, els d’ús hospitalari, amb un 8,09% del total de les presentacions autoritzades en problemes de subministrament durant aquest període, són el grup que requereix més recursos per part de l’AEMPS, atesa la seva criticitat.
Segons aquest informe, l’Agència ha mantingut «un nivell elevat» d’intervenció: ha dut a terme 801 actuacions orientades a prevenir o minimitzar l’impacte dels problemes de subministrament. Aquest volum d’acció representa un lleuger increment en l’esforç operatiu, en comparar-se amb les 765 intervencions registrades en el període immediatament anterior.
Entre aquestes, destaca la publicació del Pla de Garanties d’Abastament de Medicaments d’Ús Humà 2025-2030, que té l’objectiu d’incrementar i consolidar les mesures previstes al pla anterior per prevenir, gestionar i informar sobre els problemes de subministrament
