El president de Renfe diu que està gairebé “descartat” que l’accident d’Adamuz es degui a un “error humà”
Fernández Heredia: “Tindrà a veure amb alguna qüestió del material mòbil d’Iryo o bé de la infraestructura; cal esperar”
El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmat aquest dilluns que “pràcticament” es considera “descartat” que el motiu de l’accident ferroviari que ha deixat gairebé quaranta morts a Adamuz (Còrdova) es degui a un “error humà”. “Tindrà a veure amb alguna qüestió del material mòbil d’Iryo o bé de la infraestructura; cal esperar, no especular, i veure què diu la comissió d’investigació”, ha afirmat en declaracions a RNE. A parer seu, el descarrilament s’ha produït en “condicions estranyes” i és “massa aviat” per determinar-ne el motiu. “No tindrem una conclusió en breu, és molt complicat”, ha assegurat, abans de detallar que ja s’estan prenent mostres de l’accident per poder-ne conèixer les causes.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Nou conflicte laboral a Torraspapel: la plantilla d’una subcontractada porta la seva empresa als tribunals
- Joventut Badalona-Bàsquet Girona (71-74): Una gran alegria enmig del caos
- Detecten un 'increment sostingut d'avaries recurrents' a les portes automàtiques del Mercat del Lleó de Girona