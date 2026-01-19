Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El president de Renfe diu que està gairebé “descartat” que l’accident d’Adamuz es degui a un “error humà”

Fernández Heredia: “Tindrà a veure amb alguna qüestió del material mòbil d’Iryo o bé de la infraestructura; cal esperar”

Tren de Renfe descarrilat a Adamuz (Córdova)

Tren de Renfe descarrilat a Adamuz (Córdova) / Guàrdia Civil

ACN

ACN

Madrid

El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmat aquest dilluns que “pràcticament” es considera “descartat” que el motiu de l’accident ferroviari que ha deixat gairebé quaranta morts a Adamuz (Còrdova) es degui a un “error humà”. “Tindrà a veure amb alguna qüestió del material mòbil d’Iryo o bé de la infraestructura; cal esperar, no especular, i veure què diu la comissió d’investigació”, ha afirmat en declaracions a RNE. A parer seu, el descarrilament s’ha produït en “condicions estranyes” i és “massa aviat” per determinar-ne el motiu. “No tindrem una conclusió en breu, és molt complicat”, ha assegurat, abans de detallar que ja s’estan prenent mostres de l’accident per poder-ne conèixer les causes.

