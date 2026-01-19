S'eleven a 39 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d’Adamuz
Desenes de persones esperen notícies dels seus familiars al centre d’atenció psicològica
El nombre de víctimes mortals de l'accident ferroviari d’Adamuz creix a mesura que avancen les tasques de rescat. Segons fonts de l'operatiu, ja se situa en 39, a més de desenes de persones amb ferides greus, de les quals algunes es troben en estat molt greu. Paral·lelament, el centre d'atenció psicològica que s'ha ubicat a un dels edificis municipals acull familiars que arriben de diversos punts de l'Estat. Els forenses ja han fet les primeres identificacions de cadàvers. Les autoritats mantenen acordonat el lloc de l’accident, a quatre quilòmetres del municipi.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat ja des de Còrdova que la xifra de morts "no és definitiva". De moment, es desconeixen les causes del sinistre. Puente ha apuntat que ha estat "tremendament estrany" perquè s'ha produït en una recta, la via havia estat renovada el mes de maig i el tren que ha descarrilat primer era "relativament nou".
El president de Renfe, Álvaro Fernández, ha indicat que "encara és difícil saber la dimensió total del que ha passat" i que equips de Renfe estan col·laborant amb els serveis d'emergències.
48 ferits continuen a l'hospital, entre ells cinc menors
Segons ha informat el telèfon d'emergències 112 a Andalusia, s'han atès 122 pacients i a hores d'ara 48 ferits continuen ingressats, entre ells cinc menors. Entre els hospitalitzats hi ha 11 ferits adults i un menor que es troben a l'UCI. Dels atesos, 74 ja han estat donats d'alta.
L'accident es va produir diumenge a les 19.39 h quan els últims tres vagons d'un comboi Iryo amb prop de 317 passatgers que anava de Màlaga a Madrid han descarrilat i han envaït la contrària, per la qual circulava un tren Alvia amb prop de 200 viatgers que anava de Madrid a Huelva. Tots dos van xocar i l'Alvia ha descarrilat. Dos vagons van caure per un marge de quatre metres. Entre els morts hi ha el maquinista de l'Alvia.
Unitats mòbils de l'UCI, bombers, serveis sanitaris, Guàrdia Civil i la Unitat Militar d'Emergències s'han mobilitzat per rescatar persones atrapades i gestionar la situació. A més, s'han habilitat hospitals de campanya i punts d'atenció per a les famílies.
A causa de l'accident, la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Còrdova, Màlaga, Sevilla i Huelva està suspesa almenys durant tot dilluns. Poc després de l'accident, Adif va constituir un comitè de crisi i s'han habilitat espais a les estacions d'Atocha, Sevilla, Còrdova, Màlaga i Huelva per atendre els familiars de les víctimes. Iryo també ha fet el mateix a les estacions d'Atocha, Sevilla i Còrdova. Les estacions de Madrid-Puerta d'Atocha, Córdoba-Julio Anguita i Sevilla-Santa Justa han estat obertes tota la nit.
“És una situació complexa i delicada: hi ha familiars que no saben si els seus han mort”
L’alcalde d’Adamuz, Còrdova, Rafael Ángel Moreno, explica a l’ACN la situació que es va trobar aquest diumenge fruit de l’accident ferroviari que, de moment, ha deixat 21 morts. Adamuz (4.500 habitants) s’ha bolcat amb les víctimes i ha convertit diverses dependències municipals en punts d’atenció als ferits, primer, i als familiars, després. Moreno apunta que en un primer moment es va desplaçar al lloc de l’accident per atendre ferits i reagrupar els passatgers dels dos trens, un Iryo i un Alvia, accidentats. “Una situació complexa i delicada” que ha obligat a desallotjar els ferits en temps rècord i muntar infraestructures. Entre altres, un punt d’atenció psicològica a familiars que no saben si els seus estan hospitalitzats o han mort.
L’accident va tenir lloc aquest diumenge a les 19.39 quan els últims tres vagons d’un comboi Iryo amb prop de 317 passatgers que anava de Màlaga a Madrid han descarrilat i han envaït la contrària, per la qual circulava un tren Alvia amb prop de 200 viatgers que anava de Madrid a Huelva.
Tots dos han xocat i l’Alvia ha descarrilat. Dos vagons han caigut per un marge de quatre metres. S’han mobilitzat unitats mòbils de l’UCI, bombers, serveis sanitaris, Guàrdia Civil i la Unitat Militar d’Emergències per rescatar persones atrapades i gestionar la situació. A més, s’han habilitat hospitals de campanya i punts d’atenció per a les famílies.
Fruit de l’accident, la circulació de trens d’alta velocitat entre Madrid i Còrdoba, Màlaga, Sevilla i Huelva està suspesa almenys durant tot el dilluns.
