Cas Koldo
El Suprem manté a la presó Ábalos i Koldo, perquè el «cabal d’indicis» contra ells «no deixa de créixer amb cada nova informació»
La Sala d’Apel·lació destaca el risc de fuga i la gravetat de les penes que se sol·liciten contra l’exministre i el seu assessor, que es mantindran a Soto del Real per conjurar el risc de fuga
Ángeles Vázquez
A la Sala Penal del Tribunal Suprem no li han convençut els arguments de la defensa de l’exministre José Luis Ábalos i del que era el seu assessor Koldo García, i tots dos continuaran a la presó, i rebutja els recursos d’apel·lació que tots dos van interposar contra la decisió del jutge Leopoldo Puente d’enviar-los a la presó de Soto del Real. Els magistrats assenyalen que «el cabal d’indicis no ha deixat de créixer amb cada nova informació disponible» i això fa que siguin «més sòlids» els indicis contra tots dos.
En sengles interlocutòries, la Sala d’Apel·lació encarregada de resoldre els recursos contra les decisions de l’instructor, després de la vista que va celebrar dijous passat perquè els advocats exposessin de viva veu els seus arguments contra l’empresonament, considera que la situació de presó acordada el dia 27 de novembre és l’adequada per evitar l’alt risc existent que tots dos es puguin sostreure de l’acció de la justícia, atesa «la gravetat de les penes sol·licitades» en contra seu per les acusacions, la «solidesa dels indicis que les sustenten i la imminència de la celebració del judici oral» per la compra de mascaretes per organismes dependents de Transports.
Delictes greus
Els magistrats, després de destacar «l’existència de greus delictes en aquesta causa (organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació)», afirmen que «el cabal d’indicis no ha deixat de créixer amb cada nova informació disponible», cosa que fa que siguin «més sòlids els indicis que es refereixen a la participació de José Luis Ábalos Meco en aquests delictes».
La Sala d’Apel·lació, formada pels magistrats Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral i Pablo Llarena, va escoltar dijous passat els arguments de l’exfiscal de l’Audiència Nacional i fins aquell dia advocat d’Ábalos, Carlos Bautista, i de Leticia de la Hoz, en nom de Koldo. Al davant van tenir el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, i l’acusació popular unificada, que representa l’advocat del PP, que van impugnar els recursos d’apel·lació i van sol·licitar confirmar la situació de presó sense fiança.
