Pugen a 41 els morts de l'accident de trens a Còrdova
13 persones continuen a l'UCI
El nombre de víctimes mortals a l'accident de trens d'alta velocitat d'aquest diumenge a Còrdova ha pujat a 41, segons ha confirmat aquest dimarts el servei d'emergències d'Andalusia, després que s'hagi recuperat un cos sense vida aquesta nit del tren Iryo. El nombre d'hospitalitzats ha baixat a 39 persones, de les quals 13 estan a l'UCI. Tots ells són adults. Hi ha 26 ferits a planta. Entre les 122 persones ateses per l'accident, ja s'han donat 83 altes. Els serveis d'emergència i els ferroviaris continuen buscant cossos entre la ferralla. La maquinària pesada ha fet tasques de compactació del terreny i s'hi han incorporat dues grues més.
