Investigació en curs
Els investigadors se centren en el cotxe 6 descarrilat d’Iryo per aclarir la causa del xoc de trens de Còrdova
El ministre de Transports, Óscar Puente, assegura que abans de l’accident van passar cinc dels vuit cotxes anteriors del tren de l’operadora italiana sense tenir cap problema
La investigació sobre l’origen de l’accident de tren de Còrdova se centra en les vies del tren i el material mòbil d’Iryo
Accident de tren a Adamuz, Còrdova, en directe
Cristina Buesa
La investigació de l’accident de Còrdova es fixa aquest dimarts en el tren d’Iryo. Malgrat que la recuperació de les víctimes que encara queden sota la ferralla és prioritària, buscar vestigis al cotxe 6, el primer que suposadament va descarrilar, sembla determinant. Així ho ha assegurat en diverses entrevistes radiofòniques el ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, que ha assegurat que la Guàrdia Civil ha reclamat expressament que no es mogui aquesta part del tren perquè encara han d’obtenir proves en aquest lloc.
No obstant, fonts d’aquest cos policial han assegurat que la sol·licitud s’estén al tren complet, a totes les parts que encara estan repartides sobre la via o al terraplè contigu. Mentre les grues esperen el seu torn, els efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i els Bombers prossegueixen la inspecció ocular. Sobre el terreny hi ha també tres tècnics de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), que busquen proves tant físiques com declaracions dels testimonis. El president de la CIAF, Ignacio Barrón, els coordina des de Xile, malgrat que en una entrevista amb aquest diari també ha revelat que una de les claus és descobrir què ha passat en la «interacció» entre el tren i la infraestructura.
Trobar el «punt zero»
Les primeres imatges de prop del material mòbil de l’operadora italiana revelen aquest dimarts com ha quedat. El cotxe 6, el que ha assenyalat el ministre Puente, es manté recte, encara dempeus. El rodolament del tren, és a dir, la part baixa de l’Iryo, on hi ha els denominats ‘bogies’, està lleugerament desplaçada del carril. Les indagacions inicials s’hi fixen com el primer que falla i, en cadena, provoca que el 7 i el 8 també descarrilin i impactin contra l’Alvia que venia de cara. En el cas del cotxe 7, està inclinat i, el 8, ja completament tombat.
Aquesta observació detallada per part dels investigadors hauria de trobar el denominat «punt zero», és a dir, l’origen del desastre a Adamuz. Si una suposada fallada del cotxe 6 és el que provoca el sinistre o si és un problema al raïl el que desencadena el descarrilament. El ministre Puente ja fa hores que admet que hi ha trams de via trencats, però ningú és capaç d’assegurar en aquests moments si és «causa o conseqüència, conseqüència o causa», reitera el responsable de Transports.
Tercera font d’informació
Als cotxes del material mòbil d’Iryo (sobretot els tres finals, del 6 al 8) i les vies s’hi suma un tercer element capital per a la investigació de l’accident. Es tracta de les caixes negres dels dos trens. Aquests dispositius serviran per conèixer exactament la velocitat de tots dos, que les primeres indagacions situen entre els 200 i 210 km/h, per sota del que el servei permet. Aquests sistemes de vigilància, ja en mans de les autoritats, també facilitaran informació, per exemple, sobre com estava la via o si els maquinistes respectius van prendre alguna decisió en els instants previs al xoc i van fer alguna cosa.
El president d’Iryo, Carlos Bertomeu, va assegurar dilluns que sí que havia pogut parlar amb el conductor del seu tren i que aquest li havia assegurat que no va notar res. Aquesta afirmació, no obstant, haurà de ser ratificada davant els investigadors i la jutge que instrueix el cas. En el cas de l’Alvia, el maquinista va morir en l’accident.
