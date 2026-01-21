Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodaliesdesaparegut Palau-satorllevantada Gironariu OnyarTer Stegen
instagramlinkedin

Els maquinistes van alertar d'importants vibracions i desgast a la xarxa de trens d'alta velocitat

El sindicat de maquinistes va exposar a Adif la necessitat de limitar la velocitat màxima dels trens d’alta velocitat a 250 quilòmetres per hora en diversos punts

La Guàrdia Civil investiga les vies de l'accident en Adamuz.

La Guàrdia Civil investiga les vies de l'accident en Adamuz. / Guàrdia Civil

Gabriel Santamarina

Madrid

El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SENAF) va traslladar l’agost passat a Adif i a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) la necessitat de limitar la velocitat màxima de circulació dels trens d’alta velocitat a 250 quilòmetres per hora en diversos punts de l’extensa xarxa espanyola, la segona de més longitud del món. El Govern va rebutjar i no va donar més transcendència a l’escrit al "no contenir cap referència en els arguments tècnics pels quals establir una limitació específicament a 250 quilòmetres per hora, en lloc de 160 o 270 quilòmetres per hora".

El sindicat SENAF va alertar de vibracions anòmales, "bots" i cops, que al seu criteri es traduïen en més desgast als trens i la infraestructura. Diego Cortín, secretari general del sindicat, va arribar a titllar d’"intensiu" i "exponencial" el desgast de la infraestructura a l’anar a 300 i no a 250 quilòmetres per hora. No obstant, en la seva intervenció a la televisió, Cortín va assegurar que no estava "en risc" la seguretat, presagi que finalment no s’ha complert, ja que l’accident a Adamuz va ser en un de les línies assenyalades per l’organisme, que no va posar el focus en cap moment sobre un punt quilomètric, sinó als corredors.

Estado en el que ha quedado el tren de Iryo, con varios coches tumbados o desplazados de las vías, en Adamuz.

El tren Iryo, a Adamuz. / MANUEL MURILLO

SENAF va apuntar a les línies 010, 030, 040 i 050. La 010 correspon a la que connecta l’estació de Puerta d’Atocha, a Madrid, amb Sevilla Santa Justa, la que s’ha vist afectada pel terrible accident; la 030, a l’accés a Màlaga, a la bifurcació entre Màlaga Alta Velocidad i Màlaga María Zambrano; la 040, la bifurcació entre Torrejón de Velasco i València Joaquín Sorolla, on s’han assenyalat pèrdues recurrents d’estabilitat geomètrica i zones amb aparells de via exigents; i, finalment, la 050 és el corredor que connecta Catalunya amb la frontera de França, on hi ha molta densitat de circulació i s’acumulen petites imperfeccions.

Notícies relacionades

D’acord amb diferents informacions i queixes d’usuaris en xarxes socials, hi ha hagut punts concrets de la infraestructura on s’han detectat i denunciat en els últims mesos vibracions. Entre d’altres, es va apuntar al tram entre Adamuz i Villanueva de Córdoba, a la província de Còrdova, on s’ha produït l’accident ferroviari. També en el punt de connexió entre les localitats de Calatayud i Ariza, en la línia de Madrid-Barcelona, s’han concentrat més vibracions de les habituals. Sense anar més lluny, trens S-106 de Talgo (popularment coneguts com a Avril) van patir en aquest corredor fissures en bogis que van obligar a retirar diversos combois de la circulació. És més, en aquest lloc, els maquinistes van prendre la decisió unilateral de reduir la velocitat màxima de circulació de 300 a 230 quilòmetres per hora en aquest tram.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents