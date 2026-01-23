Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodalies Gironaagenda GironaTer Stegensoldats Sant ClimentFormaticum
instagramlinkedin

La Fiscalia arxiva la denúncia contra Julio Iglesias per falta de competència

Dues empleades del cantant l'havien denunciat per assetjament i agressió sexual

Julio Iglesias.

Julio Iglesias. / AP

EFE

EFE

Madrid

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat la investigació que va obrir per analitzar una denúncia contra el cantant Julio Iglesias per presumpte assetjament i agressió sexual el 2021 a dues empleades a República Dominicana i Bahames, davant la "falta de jurisdicció" i competència dels tribunals espanyols.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents