Els agents d'immigració maten a trets un altre ciutadà a Minneapolis
La versió oficial diu que l’home anava armat però només portava el mòbil a la mà
Idoya Noain
Agents federals d’immigració, concretament de Protecció de Fronteres i Duanes (CBP per les seves sigles en anglès), van matar a trets ahir un home nord-americà de 37 anys a Minneapolis, a l’estat de Minnesota.
L’episodi eleva de forma considerable i perillosa la tensió a l’urbs, ja a cotes altíssimes des que el 7 de gener un altre agent federal d’HISSI (la policia del Servei de Control d’Immigració i Duanes), part del desplegament que Donald Trump va posar en marxa a la ciutat el desembre com a part de la seva campanya contra la immigració, matés també a trets al seu cotxe una altra ciutadana nord-americana, Renee Nicole Good.
El succés incendia les tensions en una ciutat que ja és un polvorí per la mort d’una altra ciutadana
La narrativa oficial del Govern de Trump tot just haver-se produït l’esmentat incident va ser assegurar que l’home mort ahir, que els mitjans han identificat com a Alex Jeffrey Pretti, anava armat i que es disposava a "massacrar" els agents federals. És el que va dir Gregory Bovino, el cap de CBP que està al capdavant del desplegament federal a Minneapolis, amb uns 2.000 agents d’HISSI i prop de 800 de fronteres. El mateix president Trump, en un missatge a Truth Social, va compartir una imatge de l’arma que se li va confiscar.
El mandatari va acusar les autoritats locals (demòcrates) d’estar incitant una "insurrecció" i va suggerir que són responsables de l’ocorregut per no haver permès que la policia local protegeixi els agents federals quan emprenen batudes, per les quals protesten nombrosos manifestants i veïns.
Vídeos autentificats
Malgrat aquesta versió sobre l’incident, els vídeos compartits en les xarxes socials permeten qüestionar-la, igual que va passar en el cas de Good. En un d’aquests vídeos, l’autenticitat dels quals ha sigut corroborada per mitjans que els han analitzat com per exemple The New York Times, es veu perfectament com un dels agents que envolta i redueix Pretti li havia tret l’arma instants abans que s’escoltessin almenys 10 trets dels altres agents. El que Pretti portava a la mà quan l’envolten almenys set agents és un telèfon mòbil, com tants altres ciutadans que estan gravant les accions dels federals a la ciutat, que cada vegada són més agressives.
El cap de policia de Minneapolis, Brian O’Hara, va dir que almenys dos dels uniformats federals van disparar. O’Hara també va recordar que la víctima tenia llicència d’armes de foc i a l’estat és legal portar aquestes armes a sobre. No tenia antecedents penals i en el seu historial només hi ha algunes multes de trànsit.
Una ciutat polvorí
L’ocorregut ahir incendia encara més les tensions polítiques i socials en una ciutat que ja és un polvorí. Divendres, després de dies de tensions creixents i l’increment en l’agressivitat dels agents d’HISSI i CBP, es va produir una vaga i una manifestació multitudinària contra el desplegament federal autoritzat per Trump. Ahir, després del tiroteig la tensió va tornar a escalar considerablement i dotzenes de persones al lloc dels trets van estar reclamant amb fúria que la policia local detingués els agents federals.
Les autoritats locals van tornar a cridar a la calma i demanar a Trump la retirada dels agents federals, tornant a denunciar que és aquest desplegament i l’assetjament dels immigrants i de la comunitat el que està provocant el caos i incendiant els ànims. Per mirar de garantir la calma a la ciutat, Tim Walz, el governador, va autoritzar el desplegament de la Guàrdia Nacional.
