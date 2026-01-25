Què és CBP? Agents d'aquest cos junt amb ICE maten a trets Alex Pretti a Minneapolis
L’agència té reputació de dura i ha sigut criticada per l’agressivitat i l’escassa rendició de comptes
Idoya Noain
La mort aquest dissabte d’Alex Pretti a Minneapolis en mans d’agents federals que li van disparar 10 trets ha tornat a sacsejar els Estats Units i a exposar l’agressivitat creixent, i de vegades letal, de les forces desplegades per Donald Trump en la seva croada contra la immigració.
Els agents que van disparar a Pretti eren membres de l’agència de Protecció de Fronteres i Duanes (CBP per la seva sigla en anglès). Aquest és un cos del qual forma part la Patrulla Fronterera i és diferent d’ICE, el Servei de Control i Immigració de Duanes, un dels agents del qual va matar, a la ciutat de Minnesota, el 7 de gener Renee Nicole Good, una altra ciutadana nord-americana.
En l’operació Metro Surge (Reforçament Metropolità), que es va iniciar al desembre a Minneapolis, s’han desplegat a la ciutat uns 3.000 agents federals, prop de 2.000 d’ICE i uns 800 més de CBP.
Què és CBP i què és ICE?
Les dues agències són part del Departament de Seguretat Nacional (DHS per la seva sigla en anglès) des que aquest es va establir després dels atemptats de l’11S.
Abans que Trump els mobilitzés per actuar a tot el país en la seva campanya contra la immigració, que busca arrestos i deportacions massives, es dividien la feina.
Tot i que CBP sempre ha tingut autoritat per funcionar a qualsevol part del país, normalment operava a les fronteres terrestres, aèries i marítimes, als ports d’entrada oficials i tenia jurisdicció ampliada dins dels 160 quilòmetres (100 milles) contigus a la frontera. La Patrulla Fronterera és el seu braç policial.
ICE, la branca policial de Duanes i Immigració, s’ha encarregat tradicionalment d’executar investigacions de casos de deportacions, arrestos i custòdies a l’interior dels EUA.
En les operacions federals a Minneapolis i altres ciutats s’ha fet difícil i en alguns casos impossible identificar o distingir els diferents agents federals, que cobreixen els rostres amb màscares o bufandes i sovint no porten a les armilles antibales les identificacions de nom o d’agència.
Desplegament urbà
Amb els passos d’immigrants a la frontera en mínims històrics des del retorn de Trump a la Casa Blanca en la seva segona presidència, els agents de fronteres s’han afegit a les operacions a l’interior amb les quals Trump ha endurit la campanya contra els immigrants per emprendre la seva promesa d’una deportació massiva. Molts dels líders de CBP han estat rellevant els responsables d’ICE en el que s’anomenen «oficines de camp» i un alt càrrec de CBP, Gregory Bovino, és qui està al capdavant de tota l’operació a Minneapolis.
Una de les alarmes que ha desencadenat el desplegament a Minneapolis i en altres grans ciutats és que els agents de CBP no estan entrenats per a operacions urbanes complexes.
Diferències constitucionals
Quan estaven operant a la frontera o a l’àrea dels 160 quilòmetres, tenien més autoritat per parar gent i fer interrogatoris o recerques sense ordres judicials. A l’interior del país, proteccions com les de la Quarta Esmena o el Tractament Igualitari impedeixen fer parades aleatòries i exigir documentació sobre l’estatus migratori.
Aquestes proteccions no les han estat respectant els agents federals, i en part amb suport del Tribunal Suprem, que al setembre, per exemple, els va autoritzar per parar i interrogar gent si en la persona detinguda es donava una combinació de factors sobre aspecte, idioma i aparença de tenir una feina de baixa remuneració.
Caitlin Dickerson, una periodista de ‘The Atlantic’ que cobreix immigració, va explicar aquesta setmana en el pòdcast d’Ezra Klein que a la frontera funcionaven en «una zona constitucional diferent» i opinava que «part de les diferències que estem veient en els arrestos a l’interior del país ara a com eren abans pot ser simplement per qüestió d’entrenament».
Crítiques, polèmiques i reputació
Els crítics han advertit repetidament del problemàtic ús excessiu de la força que ha envoltat sempre els agents fronterers i Dickerson, la periodista de ‘The Atlantic’, deia que, «fins i tot en el Departament de Seguretat Nacional, CBP té reputació de ser un ambient de treball més dur, com de salvatge oest».
Les denúncies sobre aquesta duresa i el tracte abusiu als immigrants no han sigut infreqüents en el passat, especialment a la frontera sud. En una investigació publicada fa només uns dies per POGO, un projecte periodístic independent de supervisió del Govern, es va concloure que els agents de CBP utilitzen la força en el doble d’incidents que els que s’enfronten a atacs. La investigació recollia crítiques que les comunitats frontereres fa temps que fan que han tingut poca repercussió nacional i també la falta de rendició de comptes.
Aquest historial de laxitud és «una de les raons per les quals les coses s’han posat tan malament tan ràpid», va dir a POGO Christy Lopez, que va revisar acusacions d’abusos policials en el Departament de Justícia durant la presidència de Barack Obama. «Ningú els ha exigit responsabilitats mai com s’hauria d’haver fet».
Incidents previs
Ja abans d’aquest dissabte, agents de CBP s’havien vist involucrats en un altre tiroteig a Minneapolis, quan van ferir a trets un immigrant. Segons la versió oficial, l’immigrant va fugir quan van parar el seu cotxe i es va refugiar a casa seva i els agents van disparar després que de l’interior sortís gent que va atacar els agents amb pales i escombres.
Agents de CBP també van estar involucrats en un tiroteig a Portland (Oregon). En una parada de trànsit d’un presumpte immigrant sense papers diuen que va intentar atropellar-los amb el cotxe i un agent va disparar «un tret defensiu». Les autoritats han dit que el ferit era membre de la banda veneçolana Tren de Aragua, però no han donat proves d’aquesta suposada afiliació criminal.
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res