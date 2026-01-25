Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: "El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no"
Una setmana després de l’accident ferroviari que va segar 45 vides, l’alcalde d’Adamuz arriba a l’entrevista amb gest seriós i cansat, caminar lent i les mans a les butxaques. És el primer dia que no va a la zona zero i comença a processar tot el que ha passat. «Vinc del psicòleg», explica.
Adrián Ramírez
Dijous, en la compareixença de Juanma Moreno, vaig veure que no podia més. Avui fa més bona cara, ¿com està?
Sí, a més tinc un refredat... M’està venint tot. Tinc molt cansament físic i, sobretot, mental. Estic tocat. Vinc just d’estar amb el psicòleg. Això és qüestió de posar-se en mans dels professionals perquè t’ajudin. Ja m’han donat una mica les pautes per seguir i esperem recuperar-nos i estar millor.
Què ha sigut el més complicat de tot això?
[Esbufega] De complicat ho ha sigut tot i res alhora. Hem fet tot el que hem pogut i més, però el més complicat era decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no. A la zona de l’accident, tothom demanaven ajuda. Estaves traient una persona i se sentia "i a mi, a mi», i et toca decidir. És una situació per a la qual no estem preparats.
Es va veure superat?
Sí, sí. Hi va haver un moment, quan jo anava cap al tren Alvia –que encara no es veia cap tren ni se sabia tampoc on era–, quan vaig veure les restes cadavèriques, perquè ja no eren ni tan sols cadàvers. L’olor que hi havia. Vaig començar a tenir arcades i em vaig veure enfonsat. Em vaig dir: ‘Jo no vinc aquí perquè m’atenguin a mi’. Així que em vaig recompondre i vaig continuar corrent. Després vaig estar superat al veure algú amb la cara ensangonada i pensar: jo no soc metge, l’única cosa que et puc dir és que estiguis quiet, que ja venen els metges, no et moguis, no sigui que caiguis o passi qualsevol cosa pitjor. Veies una dona amb la cama fracturada i pensaves: això es tracta d’agafar-la i emportar-me-la. Però després veies una altra persona amb la cama molt pitjor i deies: jo no sé fer un torniquet i, si m’hi poso, potser pot ser pitjor. En aquest aspecte sí, ens falta una mica... però és que tampoc som professionals.
"Hem actuat com a persones i no com a polítics, i crec que això ha sigut clau"
Com ha gestionat vostè els dies posteriors?
Al principi vaig estar anant amunt i avall, amb l’adrenalina molt alta. Però els dies després han sigut una caiguda lliure.
En quin sentit?
Mentalment. Físicament et canses, però si descanses estàs bé una altra vegada. Però mentalment vas caient i no et recuperes.
Dijous, amb la troballa dels últims cossos, va ser el principi del final. Què li va passar pel cap quan va arribar a casa i va prendre una mica d’aire?
Pensava en l’alleujament que finalment havien trobat les dues persones que faltaven, que se les podrien emportar els seus familiars per tornar a casa amb el seu dolor. Era el tancament d’això, sí. Després de la compareixença, el meu equip i jo vam recollir les mantes i érem conscients que això no se’ns oblidarà mai.
Aquell moment de tancar la porta de la caseta...
La veritat és que dijous me’n vaig anar abans. Estava tan destrossat... La resta de dies érem els meus regidors i jo els que tancàvem la caseta. Però dijous, a les 21.30 hores, els vaig dir: ho sento, però ja no puc més.
Va arribar a casa, i què va fer?
Vaig estar tornant trucades. Tinc el mòbil col·lapsat, però vaig mirar les trucades quan vaig arribar i a les persones que conec els vaig escriure. També vaig trucar al meu pare, que se’l van emportar l’altre dia en ambulància i està ingressat a l’hospital i encara no l’he pogut anar a veure. Després em vaig dutxar i vaig estar una estona amb la meva filla.
L’ha trobat a faltar?
Molt. Això no se te’n va de la ment i, quan veus el que veus allà i els nens... de manera inevitable hi tornes a pensar.
Hi ha alguna imatge que se li repeteixi al cap?.
N’hi ha moltíssimes [silenci]. Però miro de no tornar-hi.
Què li transmetien els veïns pel carrer?
Els veïns em donaven tot el suport del món. En els primers moments em va donar molta força veure’ls. Jo vaig arribar dels primers al lloc de la tragèdia i no sabia el que hi havia fora ni com estàvem responent. Però vaig començar a veure cares de gent d’aquí involucrada ajudant i això em va donar molta força. Quin orgull que el poble hagi respost així.
Tem que el poble sigui recordat per això?
Sí, molt. Al final és "l’accident d’Adamuz» i em dol que el meu poble sigui recordat per això. Sempre dic que m’agradaria que Adamuz fos recordat per la solidaritat de la gent, que va ser a més tan respectuosa. Aquests dies s’ha parlat molt de bona coordinació i crec que des del respecte és des d’on comença la bona coordinació.
S’ha arribat a ensorrar?
M’he ensorrat en molts moments. És que som persones, per molta responsabilitat política que tinguem. En aquest cas hem actuat com a persones i no com a polítics, i crec que això ha sigut clau. El respecte entre administracions i que s’ha actuat bé. Cada un tenim el nostre partit i la nostra ideologia, però hem sigut una pinya intentant ajudar i posar a disposició tot el que teníem. Soc el que menys té, perquè només tinc dues policies locals, però tinc un exèrcit de gent d’Adamuz que han sigut capitans generals.
M’ha parlat dels polítics. Algun l’ha sorprès?
La veritat és que tots han estat molt pròxims i preocupats amb mi i el meu poble. Com a anècdota, quan estava ajudant a l’Alvia el telèfon em va començar a sonar i eren sobretot mitjans de comunicació, així que el vaig deixar d’agafar. Entre aquestes trucades hi havia la del ministre Óscar Puente.
