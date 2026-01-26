Espanya té menys sinistres de tren que la Unió Europea però més descarrilaments
L’any 2024 hi va haver 12 sortides de la via davant una mitjana europea de 2,3
Els experts assenyalen falta d’inversió en la conservació
Monique Zamora Vigneault
En tot just una setmana, Espanya ha viscut quatre sinistres implicant la infraestructura ferroviària del país, amb accidents repartits entre el corredor mediterrani, el Cantàbric i el Penedès. Tot i que el tràgic accident a Adamuz ho absorbeix tot, seguit del de Gelida, no és un cas únic. Espanya s’ha convertit en el país amb més descarrilaments a Europa durant els últims dos anys, per sobre de França i Alemanya, segons les dades d’Eurostat, l’oficina estadística comunitària.
Espanya va ser responsable del 21% dels sinistres d’aquest caràcter en els últims dos anys registrats a Europa. Per posar les xifres en context amb la resta del continent, Espanya va registrar 12 descarrilaments el 2024 davant una mitjana europea de 2,3 incidents en un any on hi va haver un total de 63 accidents d’aquest tipus.
«No és mala sort sinó indicis que alguna cosa està fallant», afirma un professor universitari
Per a Francisco Badea Romero, investigador d’Enginyeria i Infraestructura de transports a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Nebrija, la tragèdia a Adamuz i el sinistre de Rodalies a Gelida, apunten a fallades estructurals en el manteniment de la xarxa ferroviària, més que a episodis aïllats de mala fortuna. I la tendència es nota en el canvi estadístic. "S’ha esmentat molt que el recent accident a Múrcia del FEVE va ser mala sort. I que el sinistre d’Adamuz va ser mala sort. Arriba un moment que ja no és mala sort, sinó que són indicis que alguna cosa està fallant", assegura.
"Espanya està destacant en descarrilaments pel tema del manteniment de la infraestructura. Una via, el 99% de les vegades, fallarà per fatiga, i per això es necessita manteniment constant", insisteix. L’expert aclareix que la majoria dels descarrilaments no es produeixen per fallades sobtades, sinó per un procés lent i acumulatiu de fatiga als carrils. ¿Què és aquesta fatiga? Les vies ferroviàries es degraden amb el temps i el pas constant dels trens fomenta la generació de microesquerdes internes que no són visibles.
Les reflexions de l’investigador arriben després que la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) hagi conclòs de manera provisional que una ruptura prèvia de la via va ser detonant del descarrilament del vagó 6 del tren de l’Iryo que va deixar 45 víctimes mortals a Adamuz (Còrdova).
Per mirar d’evitar aquestes situacions, Badea Romero suggereix que s’hauria de reduir el nombre de trens que circulen per les rutes més transitades, com per exemple la línia d’alta velocitat Madrid-Andalusia, un dels corredors del país amb més afluència de viatgers diaris. Les línies Madrid-Màlaga i Madrid-Granada, entre les rutes amb la densitat de trànsit més gran, van transportar uns 13.300 passatgers al dia en el primer trimestre de l’any passat, segons dades de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC).
Martín Perea, director del màster d’Energies Renovables de la Universitat Europea, explica que les nombroses incidències en la xarxa ferroviària en l’última setmana responen a una clara manca d’inversió en la conservació. Adif va destinar el 16% de la despesa anual al manteniment, quan la mitjana destinada a la conservació dins de la UE representa el 50% de la despesa, segons es desprèn de l’últim informe del mercat ferroviari elaborat per la Comissió Europea.
Catàstrofe, no incident
"El que acabem de viure a Adamuz no és un incident, és una catàstrofe. Espanya està per sota en inversió per conservació. Malgrat que la conservació és un terme molt ampli, Espanya està per sota de França i d’Alemanya respecte a inversió", critica l’expert en transports. "Podem analitzar-ho des de tots els punts de vista que vulguem, però estem invertint molt poc en el manteniment de la via", afegeix.
Els dos investigadors coincideixen que l’increment del trànsit, que coincideix amb l’augment d’empreses operadores que utilitzen la mateixa infraestructura, hauria d’anar acompanyat d’un augment d’inversió. Les seves conclusions coincideixen amb les troballes de l’última memòria elaborada per la CIAF, que depèn del Ministeri de Transports: un dels patrons més identificats al llarg del 2024 va ser la degradació de la via. D’altra banda, els investigadors de la CIAF també van concloure que els 22 descarrilaments que es van produir l’any 2024 no van respondre a un únic factor, sinó a una combinació de diferents deficiències en el manteniment portat a terme a la infraestructura de la xarxa.
El repunt d’aquests sinistres també s’emmarca dins d’una tendència de menors incidències a escala europea en els últims 13 anys. Els accidents ferroviaris greus, com el de Còrdova, s’han desplomat un 39,8% entre el 2010 i el 2024, segons les últimes dades d’Eurostat. En aquest sentit, Espanya està lluny de ser l’estat membre amb més sinistres en general, tot i que es situï com el país amb els descarrilaments més grans en els últims anys. Alemanya continua sent el territori amb la incidència d’accidents més gran en general, amb 312 sinistres registrats entre el 2006 i el 2024. La segueixen Polònia (233), França (146), Romania (119) i Itàlia (113). Mentrestant, Espanya va registrar 77 successos d’aquest tipus.
