Violència federal als EUA
Què ha passat a Minneapolis? El vídeo que qüestiona la versió de Trump i el seu govern i les claus de la mort d’Alex Pretti
L’Administració del republicà mira de crear una narrativa contra la víctima per justificar les accions dels agents de la Patrulla Fronterera, desplegats al costat d’ICE, que van acabar amb la seva vida
Javier Ojembarrena Alba
El primer mes d’aquest 2026 acaba de la mateixa manera amb què va començar. Si en els primers dies de gener els Estats Units «trontollaven» per la mort de Renee Nicole Good a Minneapolis en mans d’un agent del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE), ara el país torna a trontollar per la mort d’Alex Jeffrey Pretti, un ciutadà nord-americà que aquest dissabte va ser reduït i va rebre nombrosos trets d’agents federals que van acabar amb la seva vida.
De la mateixa manera que va passar amb Good, l’Administració Trump ha sortit ràpidament a defensar els agents de la Patrulla Fronterera, desplegats juntamet amb l’ICE, i a justificar la seva feina feta a Minneapolis per «controlar» les protestes que inunden la ciutat. I de nou, la Casa Blanca ha intentat crear una narrativa en contra de la víctima per justificar la mort d’un civil en mans d’aquestes forces federals, part del Departament de Seguretat Nacional, cada vegada més qüestionat. En aquesta ocasió, assegurant que Pretti, de 37 anys i infermer a l’uci de l’Hospital de Veterans de Minneapolis, anava armat i suposava una amenaça per als vuit agents que es trobaven llavors immobilitzant-lo.
Kristi Noem, titular del Departament de Seguretat Nacional dels EUA, va assegurar aquest cap de setmana que el primer tret es va realitzar en defensa pròpia després que Pretti es resistís durant la detenció. Segons el seu parer, era una amenaça; segons Stephen Miller, un dels assessors de la Casa Blanca, un «assassí» que «va intentar matar agents federals». Fins i tot, hores després de produir-se aquest succés, Trump va compartir a la seva plataforma ‘Truth Social’ la imatge d’una pistola semiautomàtica de 9 mil·límetres al costat de diversos carregadors que portava Pretti. Una foto similar a la publicada pel Departament de Seguretat nord-americana i la mateixa Casa Blanca en el seu compte d’X.
Múltiples vídeos del succés tornen a desmentir la versió oficial de l’Administració Trump. Les imatges difoses per xarxes socials i recollides en els mitjans de comunicació nord-americans mostren els vuit agents que es trobaven en el moment de la mort de Pretti immobilitzant la víctima i retirant l’arma moments abans que rebés el primer tret. Fins i tot en les imatges que recullen els primers moments del succés es pot veure Pretti gravant els agents federals al costat d’altres manifestants amb un mòbil en una mà i l’altra buida en alt abans que un d’ells el ruixés amb el que sembla ser esprai pebre quan va intentar assistir una dona empesa pels agents. En un forcejament el van reduir, el van tombar i estaven a sobre d’ell.
De fet, Pretti, segons el cap de la policia de la ciutat, Brian O’Hara, tenia legalment possessió d’una arma, amb permís en regla, i a l’estat és legal portar-les. Segons va denunciar O’Hara, agents federals i els investigadors del Departament de Seguretat Nacional van impedir als investigadors de la policia local accedir al lloc del succés per obtenir proves i van obstaculitzar les indagacions sota un argument de competències.
De nou la Casa Blanca, que al seu dia va anomenar «terrorista» Renee Nicole Good i la va acusar de mirar d’atropellar un agent de l’ICE, s’ha vist embolicada en una narrativa tortuosa amb què mira de justificar les accions dels agents federals. Ara han mirat de definir Pretti com un «pistoler» que pretenia exercir la violència, quan els vídeos mostren aquest infermer en una actitud completament allunyada de la violència.
Mentre Trump assegura que la víctima portava una arma «llesta per utilitzar» i carrega contra l’alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, i el governador de Minnesota, Tim Walz, acusant-los de no «protegir els agents de l’ICE» i d’impedir als federals «fer la seva feina», les imatges mostren un episodi on els membres del CBP realitzen almenys 10 trets en menys de cinc segons, deixant una nova víctima mortal i sumant tensió a un escenari ja complicat i en el qual les autoritats locals proven d’evitar una escalada més gran de la violència.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial