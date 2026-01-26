Trump converteix els agents d’immigració en una força paramilitar
Minneapolis, amb dues persones mortes a mans policials de manera arbitrària, se situa com a epicentre de la vulneració de drets
L’Administració els atorga "immunitat absoluta"
Proliferen els actes violents d’agents emmascarats que graven amb els seus mòbils
Les tàctiques agressives van acompanyades d’un debilitament dels drets civils
A l’estat de Minnesota viuen immigrants atemorits que no surten de casa
Idoya Noain
Renee Nicole Good, nord-americana de 37 anys, mare de tres fills, que va morir el 7 de gener dins el seu cotxe de tres trets de Jonathan Ross, un agent federal del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE). Ell, protegit pel que el Govern de Donald Trump anomena "immunitat absoluta".
La mort d’Alex Pretti aquest dissabte passat a Minneapolis a mans d’agents federals que li van disparar deu trets amb l’argument que volia agredir-los quan només portava un mòbil a la mà. No van ser els agents de l’ICE, en aquesta ocasió, sinó els de Protecció de Fronteres i Duanes (CBP, per les sigles en anglès). Tots dos cossos van, no obstant, de la mà en la croada de Trump contra la immigració.
Un nen de cinc anys arrestat amb el seu pare i traslladat a un altre estat, no sense haver sigut utilitzat abans com a "esquer".
Un ciutadà refugiat hmong –minoria asiàtica– tret sense ordre d’arrest i a punta de pistola de casa seva en roba interior i a temperatures sota zero.
Incomptables persones afectades per "projectils no letals", per gasos lacrimògens, per detencions i actes arbitraris de violència portats a terme per part d’agents emmascarats, impossibles d’identificar, que graven amb els seus mòbils en comptes de les càmeres oficials i, alhora, acusen d’impedir la seva feina els ciutadans que graven i documenten les seves accions.
Vulneracions constants
Explicar el que està passant a Minneapolis, la seva ciutat bessona de St. Paul i tota l’àrea metropolitana d’aquest punt de Minnesota passa obligatòriament per aquests episodis esmentats. N’hi cal sumar infinits més: batudes sense ordre judicial, interrogatoris aleatoris sobre ciutadania que es fan per prejudicis racials (amb l’aval, des del setembre, del Tribunal Suprem), detencions sense motius de sospita...
Cal sumar-hi també negocis buits, immigrants terroritzats que no surten de casa seva i una comunitat tan aturada per la por com organitzada per ajudar els afectats i indignada pel que està patint des que al desembre el Govern de Trump va començar a la zona, amb una mica menys de 600.000 habitants, l’operació Reforç Metropolità.
Es tracta d’un desplegament que ha arribat als prop de 3.000 agents federals, cinc per cada policia local. Hi ha uns 800 efectius del CBP i uns 2.000 de l’ICE . I les agressives tàctiques que estan desplegant han disparat les tensions i han posat sota els focus especialment l’ICE, una agència policial, successora del servei d’Immigració i Naturalització, que es va integrar al Departament de Seguretat Nacional quan aquest es va crear després dels atemptats de l’11-S i s’ha transformat, definitivament, amb Trump.
En els seus orígens l’agència funcionava com la branca policial per investigar i aplicar lleis i qüestions logístiques d’immigració. Els seus agents, dividits entre els dedicats a la investigació dels casos i els que executaven els arrestos i detencions, solien treballar a l’interior del país, centrats en els casos d’immigrants amb els pitjors historials criminals. Es procurava realitzar els arrestos de la manera més fluida i segura possible, sense contratemps. Llocs com esglésies, escoles o tribunals es deixaven fora de les operacions.
En aquest segon mandat del republicà les coses han canviat. L’ICE opera cada vegada més com una força pràcticament paramilitar, com una policia privada i secreta. A banda d’haver decidit posar-se al servei de la promesa d’una operació massiva de deportacions, està fent molt més: apaivaga manifestacions, reprimeix protestes i dissens i es desplega com una eina política, de propaganda i d’intimidació.
Estendre la por
No és casual que en arrestos o batudes es filmin vídeos que després es promocionen en mitjans i xarxes socials. Estendre la imatge de duresa i la por i alimentar la possibilitat de l’autodeportació voluntària és part de l’equació.
Tot i que al capdavant de l’ICE, com a secretària de Seguretat Nacional, hi ha Kristi Noem, la connexió més directa amb la Casa Blanca és a través de Stephen Miller, assessor de Trump, paladí d’una mà de ferro implacable i racista amb els immigrants que manté conferències telefòniques diàries amb l’ICE.
La prioritat que aquesta Casa Blanca dona a l’ICE es va reflectir en la "gran bonica llei" firmada per Trump l’estiu passat. Destina 170.000 milions de dòlars en quatre anys a projectes d’immigració, en frontera i interior. I en aquest pastís el tros més gran se l’emporta l’agència, amb 75.000 milions, o 18.500 milions de dòlars a l’any. Amb els 10.000 que ja tenia pressupostats l’any passat, s’ha convertit en el cos policial amb més pressupost de tots els EUA, per sobre del d’exèrcits de molts països.
Bona part dels llocs de lideratge en oficines locals de l’ICE estan en mans de personal del CBP, el cos policial de fronteres, que sempre ha sigut assenyalat per les seves tàctiques dures amb immigrants acabats d’entrar al país. I el màxim exponent és Gregory Bovino, el cap de la Patrulla Fronterera, que va estar al capdavant de desplegaments federals a Los Angeles o Chicago i ara és a Minneapolis, projectant una imatge de duresa en què molts identifiquen unes comparacions històriques preocupants.
Sense rendició de comptes
En la presidència de Trump s’han deshabilitat mecanismes que permetien fer a l’ICE retre comptes. Es va tancar l’oficina d’un defensor que s’encarregava d’identificar condicions inhumanes en els centres de detenció i tot i que un tribunal va obligar a reobrir-la s’ha deixat pràcticament sense personal. També s’ha deixat en l’esquelet l’oficina que s’encarregava d’auditar el respecte als drets civils per part dels federals.
Que s’estigui produint aquest respecte és més que qüestionable. Sobre el paper la missió dels desplegaments de l’ICE i el CBP era capturar i expulsar del país "el pitjor del pitjor", però a les seves xarxes i en les seves agressives tàctiques han caigut nombrosos innocents, incloent persones amb els seus papers en regla i nascuts o nacionalitzats nord-americans. Prop d’un 70% dels immigrants detinguts, segons una anàlisi del llibertari Institut Cato, no tenien antecedents i el 93% mai va ser condemnat per crims violents.
La posició de l’Administració és que els agents federals tenen "immunitat absoluta": "Ningú pot evitar que compleixin el seu deure: cap càrrec, estranger il·legal, ni agitador esquerrà o insurreccionista".
