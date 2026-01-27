Amnistia
Un TC unànime rebutja aixecar l’ordre de detenció que pesa sobre Puigdemont
Els 12 magistrats descarten pronunciar-se de manera cautelar sobre una mesura que suposa entrar al fons del recurs d’empara interposat
Ángeles Vázquez
El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat aixecar les ordres de detenció nacional que pesen sobre l’expresident català Carles Puigdemont i els altres dos processats en rebel·lia per la seva participació en el Procés, Toni Comín i Lluís Puig, al rebutjar les mesures cautelars que plantejaven en els recursos d’empara que van presentar contra la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-los l’amnistia, van informar a El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, fonts del TC.
La decisió obeeix al fet que en cas d’estimar les mesures cautelars amb què uns i altres intentaven esquivar la negativa del Suprem a aplicar-los l’amnistia buidaria de contingut el fons dels recursos d’empara que tots van plantejar, per la qual cosa seran rebutjades. Aquest va ser el criteri que es va establir pels 12 magistrats en el ple del 16 de desembre quan es van mantenir inhabilitats el president d’ERC, Oriol Junqueras, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva, tots quatre condemnats pel delicte de malversació que el Suprem considera que es troba entre les excepcions de la llei d’amnistia.
El ple ha fet seva la proposta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidàriade rebutjar les cautelars plantejades per Puigdemont, i les d’Enrique Arnaldo i César Tolosa, en el mateix sentit respecte dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De tal manera que tots tres mantenen una ordre de detenció nacional per al cas que tornin a Espanya.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no