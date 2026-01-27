Virus Nipah: tot el que sabem de la nova epidèmia a l’Índia

Amenaça sanitària
France Presse
Les autoritats índies han anunciat aquesta setmana que intenten contenir una epidèmia de Nipah, un virus poc comú transmès d’animals a humans i que provoca una forta febre amb una taxa de mortalitat elevada. A continuació el que se sap actualment:
- ¿Què és el virus Nipah?
La primera epidèmia de Nipah es va registrar el 1998 després que el virus s’estengués entre els ramaders porcins a Malàisia. El virus porta el nom del poble d’aquest país del sud-est asiàtic on va ser descobert.
Les epidèmies d’aquest virus són escasses, però el Nipah va ser classificat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), al costat de l’Ebola, el Zika i la Covid-19, com una de les malalties a investigar prioritàriament pel seu potencial per provocar una pandèmia.
Es transmet generalment als humans a través d’animals o aliments contaminats, però també es pot contagiar directament entre humans.
Els ratpenats frugívors, portadors naturals del virus, han sigut identificats com la causa més probable de les següents epidèmies.
-¿Quins símptomes presenta?
Els símptomes inclouen febre alta, vòmits i infecció respiratòria, però els casos greus es poden caracteritzar per convulsions i inflamació cerebral que condueix al coma. No existeix vacuna contra el Nipah. Els pacients pateixen una taxa de mortalitat d’entre el 40% i el 75%, segons l’OMS.
- ¿I les epidèmies anteriors?
La primera epidèmia de Nipah va deixar 100 morts a Malàisia i un milió de porcs van ser sacrificats per contenir el virus.
També es va estendre a Singapur, amb 11 casos i una defunció entre treballadors d’escorxadors que van estar en contacte amb porcs importats de Malàisia.
Des d’aleshores, la malaltia va ser detectada principalment a Bangladesh i l’Índia, que van registrar les primeres epidèmies el 2001. Bangladesh va ser el país més afectat aquests últims anys, amb més de 100 defuncions des del 2001.
Dues epidèmies a l’Índia van deixar més de 50 morts abans de ser controlades.
L’estat de Kerala, al sud del país, ha registrat dues morts per Nipah i uns altres quatre casos confirmats des del mes passat, el quart brot en cinc anys.
- ¿Augmenta la transmissió d’animals a humans?
Les zoonosis, malalties transmeses d’animals a humans aparegudes fa milers d’anys, es van multiplicar en els últims 20 a 30 anys.
El desenvolupament dels viatges internacionals va permetre una propagació més ràpida. Ocupant zones cada vegada més grans al planeta, els humans pertorben els ecosistemes i augmenten la probabilitat de mutacions virals aleatòries transmissibles als humans, indiquen els experts.
La ramaderia industrial augmenta el risc de propagació de patògens entre animals, i la desforestació incrementa el contacte entre fauna salvatge, animals domèstics i éssers humans, cosa que afavorirà l’aparició de noves malalties transmissibles als humans.
Segons estimacions publicades a la revista ‘Science’ el 2018, existeixen 1,7 milions de virus desconeguts en mamífers i aus, dels quals entre 540.000 i 850.000 són capaços d’infectar els humans.
