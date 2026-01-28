Bovino i Noem, els damnificats pel gir de Trump a Minneapolis
La tempesta política porta el president a desautoritzar la seva secretària de Seguretat Interior i relegar el cap de la patrulla fronterera
Ricardo Mir de Francia
Gregory Bovino s’havia guanyat el sobrenom de Petit Napoleó pels seus talls de cabells casernaris i la seva afició a les casaques militars de tall feixista. A Kristi Noem li diuen despectivament la Barbie d’ICE per la seva tendència a buscar l’atenció mediàtica i fer-se fotografiar –sempre impecable– durant les batudes antimigratòries. Tots dos lideraven fins ara el massiu desplegament de forces federals a Minneapolis per perseguir els immigrants irregulars i contenir les multituds ciutadanes que s’oposen als seus mètodes expeditius. Però la seva sort es va torçar dissabte, després que un segon manifestant fos assassinat i les crítiques comencessin a arribar també des del bàndol republicà. Des d’aleshores el replantejament tàctic ordenat per Donald Trump a Minneapolis ha fet caure Bovino i ha deixat Noem en una situació precària. I la tempesta no ha acabat.
El desencadenant immediat sembla haver sigut la forma en què tots dos van gestionar les hores posteriors a l’assassinat d’Alex Pretti, l’infermer de 37 anys executat a trets per una agent de la patrulla fronterera quan mirava de socórrer una altra manifestant. Poc després, la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, va acusar Pretti de "brandir" una arma contra els agents i ser un terrorista domèstic que pretenia causar estralls entre els uniformats. Una cosa semblant al que va dir Gregory Bovino, l’home al comandament de la patrulla fronterera a la ciutat. Bovino va afirmar que la intenció de la víctima, que es guanyava la vida en una unitat de cures intensives atenent veterans de guerra moribunds, era causar una "massacre". Cap de les seves versions va resistir el pas de les hores.
Permís d’armes
D’acord amb diversos vídeos de l’incident que van ser analitzats per la premsa nord-americana, Pretti va ser desarmat pels agents abans de rebre 10 trets a boca de canó. A la mà portava només un mòbil. I la seva pistola enfundada era reglamentària, tenia permís per portar armes. Des d’aleshores alguns republicans han advertit Trump que l’excés de zel dels seus agents militaritzats està posant en perill la seva política immigratòria, l’element central del seu programa electoral. El rebuig dels seus mètodes expeditius és majoritari en les enquestes i fins i tot els defensors de les armes –un dels sectors més fidels del seu electorat– se li han tirat a sobre després que els seus lloctinents critiquessin Pretti per anar armats a una manifestació.
De moment, Trump sembla haver escoltat. Ha desautoritzat Noem posant Tom Homan, el seu "tsar de la frontera", al comandament de les operacions a Minneapolis, i ha apartat Bovino del lideratge a Minneapolis. Dues trajectòries que estaven molt lligades perquè, segons la CBS News, va ser la secretària de Seguretat Interior la que va promocionar Bovino per la seva fama de "tio dur" i amb pocs escrúpols, posant-lo al capdavant de les controvertides batudes a Los Angeles, Chicago, Nova Orleans i Minneapolis. Històricament, havia sigut l’ICE (Servei d’Immigració i Control de Duanes) l’agència encarregada d’operar a l’interior dels EUA, en lloc de la patrulla fronterera de Bovino.
