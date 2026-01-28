La UE i l’Índia tanquen un dels acords comercials més grans del món
Brussel·les calcula que suposarà un estalvi de 4.000 milions en aranzels per als exportadors europeus / El pacte s’endinsa en l’estratègia de diversificació davant el proteccionisme dels EUA
Beatriz Ríos
La Unió Europea (UE) i l’Índia van donar ahir per acabades les negociacions per a un acord de lliure comerç, un dels més grans del món, després de gairebé 20 anys de negociacions i tot just setmanes després de la firma del tractat amb els països del Mercosur, i van consolidar així l’estratègia de diversificació del bloc davant el proteccionisme dels EUA i exhibir un acostament polític notable amb el país. "Ho hem aconseguit. Hem tancat el més gran de tots els acords, i hem creat un mercat de 2.000 milions de persones", va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a Nova Delhi. "Aquesta és la història de dos gegants que trien la col·laboració, amb un veritable esperit de benefici mutu. Un missatge contundent: la cooperació és la millor resposta als desafiaments globals", va assegurar.
"Hi ha una dimensió geopolítica del moment que és evident per a tothom", va reconèixer una alta font comunitària. Aquest acord comercial està carregat de simbolisme. És un reflex més de l’estratègia del bloc de reforçar les relacions amb socis amb els quals comparteixen interessos, i de diversificar les seves relacions comercials en una era marcada pel proteccionisme. La visita a Nova Delhi, la participació de la mateixa Von der Leyen i el president del Consell Europeu, António Costa, en la celebració del Dia de la República, i els acords obtinguts aquesta setmana, cimenten aquesta unió i tradueixen el simbòlic en decisions concretes.
Ordre mundial remodelat
També el primer ministre indi, Narendra Modi, va posar de manifest aquesta bona sintonia. Modi va anomenar Costa "el Gandhi de Lisboa" i va dir de Von der Leyen que és "una inspiració per al món", a l’haver-se convertit en la primera dona a presidir la Comissió Europea. El primer ministre indi va destacar que, amb els acords obtinguts aquesta setmana, el seu país i el bloc porten les seves relacions a una nova dimensió.
El mateix Costa va honrar les seves arrels índies. "La connexió entre Europa i l’Índia és una cosa personal per a mi –va reconèixer el portuguès–. La nostra cimera envia un missatge clar al món", va afegir el president, "en un moment en què l’ordre global està sent remodelat de manera fonamental, la UE i l’Índia es mantenen unides com a socis estratègics i confiables".
Von der Leyen es va posar com a data límit a finals del 2025 i només va errar la data per uns dies. La presidenta de la Comissió va viatjar diumenge a Nova Delhi juntament amb el president del Consell Europeu per a una cimera que ha escenificat l’acostament entre els dos socis. La cimera ha acabat amb l’acord comercial més gran que el bloc ha segellat fins ara.
El pacte posa fi a unes negociacions que van arrencar fa quasi 20 anys, el 2007. Segons la Comissió, el text permetrà reduir "substancialment" les barreres aranzelàries i no aranzelàries en el comerç entre tots dos. Brussel·les calcula que suposarà un estalvi de 4.000 milions en aranzels per als exportadors, "i obrirà importants oportunitats comercials i d’inversió".
La UE és el principal soci comercial de l’Índia, i l’Índia és el novè país amb el qual més comercia el bloc. Segons la Comissió, el comerç de béns entre els Vint-i-set i l’Índia ha augmentat quasi un 90% en l’última dècada. L’objectiu de l’acord és enfortir encara més aquesta relació facilitant l’intercanvi entre tots dos. En particular, el text suposa l’eliminació dels aranzels per al 96% de les exportacions europees, d’aquí al 2032.
Brussel·les es queixava també de les dificultats per accedir a les licitacions públiques, a més d’"obstacles tècnics al comerç", com certes mesures sanitàries i fitosanitàries. Segons la Comissió, l’acord garantirà normes "clares, senzilles, predictibles i d’obligat compliment". A ulls de l’Executiu comunitari, això permetrà als europeus continuar diversificant els seus intercanvis comercials.
A més, segons la Comissió, l’acord "atorgarà a les empreses de la UE un accés privilegiat al mercat indi de serveis", en particular en àrees com els serveis financers o el transport marítim. També aborda una altra qüestió que era clau per a la UE, al protegir els drets de propietat intel·lectual, inclosos els drets d’autor, marques registrades, dissenys o els secrets comercials.
Cooperació en seguretat
A més de l’acord comercial, la cimera marca la firma de l’Associació de Seguretat i Defensa entre la UE i l’Índia. L’objectiu és estrènyer la col·laboració en matèria de seguretat i defensa, participant en operacions conjuntes, per exemple, en l’àmbit de la seguretat marítima i la lluita contra la pirateria. També treballaran junts en la lluita contra les amenaces híbrides o el terrorisme. El marc haurà de contribuir també a la cooperació en l’àmbit de la indústria de la defensa.
La UE només té acords similars amb dos països d’Àsia més: el Japó i Corea del Sud. "Europa i l’Índia han decidit ser socis confiables l’un per a l’altre. I així és com demostrem la confiança que compartim", va dir Von der Leyen. A més, els líders van anunciar que iniciaran les negociacions sobre un acord que permeti l’intercanvi d’informació classificada. Això permetria a l’Índia participar en iniciatives de seguretat i defensa del bloc, un matís important en un moment en què la UE ha augmentat significativament la seva inversió en defensa.
"La prosperitat no existeix sense seguretat", va dir Costa, que va descriure l’acord com "el primer pas cap a una cooperació encara més ambiciosa en el futur". Però l’acostament entre la UE i l’Índia, atesa l’estreta relació entre Narendra Modi i el president rus, Vladímir Putin, no està exempt de polèmica.
Costa, citant precisament Gandhi, va assegurar: "La pau no sorgirà del xoc d’armes, sinó de la justícia viscuda i practicada per nacions desarmades davant les adversitats". La cimera, va dir finalment, "va reafirmar el nostre compromís de donar suport als esforços per una pau integral, justa i duradora a Ucraïna".
