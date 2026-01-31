El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures
Alejandro Fernández considera que la regularització d'immigrants és "un papers per a tothom encobert"
ACN - Gerard Vilà
El Partit Popular (PP) acusa els governs català i espanyol de "mentir i amagar informació" sobre l'estat real de les infraestructures. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, assegura que no han demanat la dimissió tant del ministre Puente com de la consellera Paneque perquè s'hagi produït un accident, sinó perquè "s'han dedicat a dir que teníem les millors infraestructures d'Europa i del món occidental i avui veiem, absolutament esparverats, que l'estat de les infraestructures és pròpia de països en vies de desenvolupament". En una trobada amb militants a Girona, Fernández també ha carregat contra la regularització d'immigrants propulsada pel govern espanyol i que considera "un papers per a tothom encobert".
"Em sap greu, però no ens faran empassar pop com a animal de companyia". Així de taxatiu es mostra el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, en relació la regularització d'immigrants impulsada per l'executiu de Pedro Sánchez. Fernández lamenta que es vesteixi com a regularització els que, a criteri seu, és un "papers per a tothom encobert".
En aquest sentit, el dirigent popular destaca que el model del seu partit és "clar": "Qui vingui al nostre país a treballar, a respectar el nostre ordenament jurídic, la igualtat entre homes i dones i tot el que ens ha fet gran com a societat, evidentment que els volem. Els que vinguin a delinquir, no tenen espai entre nosaltres", ha destacat.
Fernández ha posat d'exemple que la llei permet regularitzar sempre que no es tinguin antecedents penals. "Podem regularitzar una persona amb 37 detencions per robatori, perquè no té antecedents penals", ha assenyalat. Cal recordar, però, que la llei també remarca que es podrà denegar la regularització si la persona suposa una amenaça pel país.
"Un paradís per l'ocupació"
Tot plegat, en una trobada que Fernández ha fet amb una quarantena de militants a Girona i que s'ha centrat en temes d'habitatge. El dirigent popular ha explicat que la seva intenció és fer trobades a les quatre capitals de demarcació per explicar el model que té el PP en matèria d'habitatge.
En aquest sentit, el president del PP a Catalunya veu Catalunya com un "paradís pels okupes" i ha demanat "acabar amb les polítiques de Colau, que, considera, ha adoptat el Govern. "Tenen idees absurdes com imposar als propietaris a quin preu han de llogar el seu habitatge o no els protegeixen quan un inquilí deixa de pagar i es converteix en inquiokupa", ha lamentat.
Finalment, Fernández ha lloat la feina feta per l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en el desallotjament de l'institut B9. "Va fer el que s'havia de fer i és un model que s'ha d'estendre arreu, perquè la majoria de gent hi dona suport", ha conclòs.
