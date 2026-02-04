Estudi científic
Gairebé el 40% dels casos de càncer es podrien evitar eliminant factors de risc com el tabac o l’alcohol
Una anàlisi liderada per l’Organització Mundial de la Salut sosté que acabar amb el tabaquisme permetria evitar entre un 10% i un 30% dels diagnòstics de càncer a Espanya
Valentina Raffio
Gairebé quatre de cada deu nous casos de càncer diagnosticats al món podrien estar relacionats amb factors de risc que, almenys en part, es podrien prevenir. Aquesta és la principal conclusió d’un estudi científic internacional publicat aquest dimarts a la revista Nature Medicine en què s’analitza la càrrega global del càncer i la seva relació amb factors de risc modificables com el consum de tabac o alcohol, determinades infeccions, factors ambientals i riscos laborals. El treball, liderat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), afirma que a Espanya es podrien evitar fins al 30% dels casos de càncer si s’abandona el tabac.
L’estudi, encapçalat per la investigadora Hanna Fink i altres investigadors de l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), se centra en l’anàlisi de 36 tipus de càncer en 185 països i la seva relació amb fins a 30 factors de risc modificables. Per fer-ho, segons relaten els especialistes, es van combinar les dades d’incidència d’aquesta malaltia l’any 2022 amb informació sobre com cada pacient s’havia exposat a tots aquests factors de risc durant la dècada anterior al diagnòstic, un període de latència habitual en epidemiologia del càncer. A partir d’aquesta combinació de dades, els experts van calcular les associacions entre cada factor de risc i els diferents tipus de càncer, tenint en compte que diverses exposicions poden coincidir en una mateixa persona i com això pot amplificar el risc de patir la malaltia.
Els resultats indiquen que, dels 18,7 milions de nous casos de càncer registrats al món el 2022, uns 7,1 milions (és a dir, el 37,8%) eren potencialment atribuïbles a aquests factors de risc modificables. La proporció va ser més elevada en homes (45,4%, uns 4,3 milions de casos) que en dones (29,7%, uns 2,7 milions).
L’anàlisi indica que, entre tots els factors estudiats, el tabaquisme va ser el principal contribuent als nous casos de càncer al món (associat al 15,1% dels diagnòstics a escala global), seguit de les infeccions com el virus del papil·loma humà (VPH) o la bacteri Helicobacter pylori (10,2%) i el consum d’alcohol (3,2%). Segons afirma el treball, els càncers de pulmó, estómac i coll uterí van concentrar gairebé la meitat dels casos potencialment prevenibles identificats en l’estudi.
Les dades d’Espanya
En el cas d’Espanya, per exemple, l’anàlisi estima que el 41,8% dels casos de càncer en homes i el 26,1% en dones s’atribueixen a factors externs modificables. En el cas dels homes espanyols, el 28,5% dels diagnòstics de càncer estan directament relacionats amb el consum de tabac i un 5,2% amb el consum d’alcohol.
Pel que fa a les dones espanyoles, en canvi, els registres indiquen que un 9,9% dels casos de càncer estan associats al consum de tabac, un 2,7% a l’alcohol i un 5,5% a infeccions. En ambdós casos, també es quantifiquen percentatges significatius de diagnòstics de càncer associats amb l’obesitat o el sedentarisme i que, per tant, podrien evitar-se amb un canvi d’hàbits o amb l’aplicació de mesures de salut pública.
Els experts afirmen que aquests resultats, lluny de ser motiu d’alarma, obren un ampli ventall d’oportunitats per a la prevenció del càncer. Per exemple, mitjançant mesures que permetin reduir el consum de tabac, prevenir determinades infeccions i dissenyar estratègies de salut pública adaptades a les prioritats de cada regió. «Comprendre com la càrrega mundial del càncer pot relacionar-se amb aquests factors de risc pot ajudar els països a planificar programes de prevenció adaptats a les seves pròpies prioritats, especialment davant riscos conductuals, ambientals, infecciosos i laborals potencialment prevenibles», conclou l’anàlisi.
Per a Marina Pollán, epidemiòloga del càncer i directora general de l’Institut de Salut Carlos III, la importància de l’estudi rau en el fet que ofereix una «visió global, actualitzada i comparativa» del pes real que tenen els factors de risc evitables en la càrrega del càncer a escala global. «La principal conclusió d’aquest estudi és el valor de la prevenció per reduir de manera eficaç la càrrega que el càncer suposa per a la nostra població», comenta l’especialista en declaracions al Science Media Centre. «En el cas d’Espanya, les dades indiquen que el tabac, l’alcohol, els agents infecciosos, l’obesitat i el sedentarisme són els principals factors que es poden evitar», assenyala l’especialista en referència a les conclusions d’aquest estudi publicat en vigílies del Dia Internacional contra el Càncer.
Subscriu-te per seguir llegint
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- El terratrèmol de la Candelera