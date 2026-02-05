SALUT
Fins el 80% dels pacients amb càncer són susceptibles de patir desnutrició
Els especialistes avisen que l’estat nutricional condiciona complicacions, ingressos i resposta a quimioteràpia i radioteràpia
Nieves Salinas
El risc de desnutrició en els pacients amb càncer és «força elevat»: entre el 15 i el 40% pateixen Desnutrició Relacionada amb la Malaltia (DRM), tot i que varia en funció del tipus de tumor, l’estadi i el mètode d’avaluació, i pot augmentar fins al 40 i el 80% durant el tractament en el cas dels càncers digestius, de cap i coll, pulmó i pàncrees.
Són percentatges que posa sobre la taula la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN) coincidint amb el Dia Mundial del Càncer, que va ser ahir, i de la seva campanya «12 mesos en Endocrinologia i Nutrició, 12 passos cap a la salut». Els especialistes incideixen en la importància de la prevenció en els pacients oncològics, ja que el seu estat nutricional condiciona la tolerància als tractaments, les possibles complicacions, així com la seva supervivència i la seva qualitat de vida. Demanen el cribratge del risc de desnutrició dels pacients en el moment del diagnòstic i periòdicament al llarg del tractament.
«La nutrició és un component estructural en la teràpia oncològica, per la qual cosa s’ha de contemplar des del moment del diagnòstic al mateix nivell que la quimioteràpia, la radioteràpia i la cirurgia», afirma la doctora Ana Isabel Sánchez Marcos, vocal del Comitè Gestor de l’Àrea de Nutrició de la SEEN. Per això, insisteix, és essencial «prevenir i tractar precoçment per mantenir la massa muscular, la funcionalitat i l’autonomia en els pacients, cosa que és vital perquè puguin tolerar i completar els seus tractaments».
Més infeccions
A més, la desnutrició s’associa amb una taxa més elevada d’infeccions, ingressos hospitalaris, pitjor tolerància a la quimioteràpia i la radioteràpia i una mortalitat més alta, especialment quan el pacient progressa cap a una situació de caquèxia, una síndrome de deteriorament progressiu que causa debilitat, fatiga i pèrdua de múscul esquelètic i greix.
Els endocrinòlegs consideren fonamental «no esperar que el pacient hagi perdut molt de pes per actuar, sinó realitzar cribratges de manera sistemàtica des del diagnòstic i repetir-los de manera periòdica al llarg del seguiment», assenyalen.
Els símptomes
Pel que fa als símptomes de la Desnutrició Relacionada amb la Malaltia (DRM), hi ha la pèrdua de pes involuntària, especialment quan s’estima en més d’un 5% en menys de 6 mesos, anorèxia o manca de gana; sacietat precoç; rebuig a certs aliments; fatiga; debilitat; pèrdua de força muscular i dificultat per realitzar activitats habituals; canvis en la composició corporal, encara que el pes no variï substancialment, com en els casos de sarcopènia (menys múscul i més greix en substitució), així com nàusees, vòmits, diarrea, restrenyiment, mucositis, odinofàgia i/o disfàgia (dolor i/o dificultat en empassar) que limiten la ingesta.
En el diagnòstic de la DRM, a l’especialista li correspon calcular els requeriments d’energia i nutrients necessaris i dissenyar un pla nutricional individualitzat establint quan n’hi ha prou de dur a terme només modificacions dietètiques, quan són necessaris suplements orals nutricionals i quan es precisa nutrició enteral i/o parenteral.
La dieta mediterrània
Els endocrinòlegs remarquen que, en l’abordatge del càncer, és crucial seguir una alimentació amb unaaportació suficient d’energia i un patró de dieta saludable com la mediterrània, rica en proteïna d’alta qualitat biològica, variada en aliments poc processats i amb les vitamines i minerals necessaris.
Els metges apunten una sèrie de recomanacions nutricionals que són adequades per a la majoria dels pacients amb càncer, tot i que s’han de personalitzar en funció del pacient. Alguns principis comuns són aportar una ingesta energètica d’almenys 25-35 Kcal/Kg de pes diàries, adaptada en funció de l’Índex de Massa Corporal i la severitat de la malaltia, i fixar un consum de proteïnes d’1-1,5 g/Kg pes/dia per preservar la massa muscular, sobretot en pacients grans i en els que perden pes. A més, advoquen per prioritzar aliments frescos amb alt valor nutricional com fruites, verdures, llegums, fruits secs, oli d’oliva, carns magres, peix, ous i lactis davant dels ultraprocessats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte