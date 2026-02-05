Epstein va comptar amb suport a Barcelona per a la seva xarxa de tràfic
El depredador sexual i pederasta tenia dos col·laboradors que li facilitaven el reclutament de joves a Espanya i França
Irene Benedicto
En els nous documents desclassificats del cas Jeffrey Epstein, Barcelona apareix com a camp base de la xarxa de tràfic de persones que va construir el magnat i pederasta. Ho va poder fer amb l’ajuda de dos homes a Europa: Daniel Siad, establert a Espanya, i Jean Luc Brunel, a França.
"Ahir vaig parlar de Daniel Siad, a qui Jean Luc Brunel descriu com un cercatalents o reclutador de nenes i/o dones per a Epstein", descriu sense embuts un dels correus filtrats. Els arxius alliberats dibuixen la capital catalana com un eix europeu per reclutar dones molt joves, algunes de menors, majoritàriament procedents de l’est d’Europa, sovint d’escassos recursos i sense xarxa familiar, i a les quals es recluta sota l’esquer del modelatge internacional.
Entre les víctimes citades figura una jove a qui es refereixen com a Jelena. El facilitador, Daniel Siad, explica a Epstein que li "va trobar feina en un restaurant com a cambrera" i que allà li tramiten "permís de treball". Afegeix que el seu exnòvio "es va quedar amb els seus diners", ella el va deixar i "comença des de zero" i "necessita feina", escriu, i assegura que ell l’ajuda amb allotjament i "alguns diners solts".
Epstein respon: "T’ajudaré a ajudar-la. Vols que t’enviï diners per a ella? Per mi, perfecte". El facilitador insisteix que Epstein la conegui, diu "creure" en ella i planteja que, una vegada regularitzada, el següent pas sigui Nova York. En el mateix fil concreta una exigència física: encarrega que Jelena s’operi els pits. Epstein ho valida, demana veure imatges – "foto?" una de les paraules més repetida– i conclou que se la veu "massa gran" (25 anys llavors).
Jelena compleix amb les pressions, amb el somni de les passarel·les novaiorqueses: "De camí a Barcelona, t’escriuré demà... també veuré el cirurgià; ja el vaig contactar", escriu la noia a Epstein.
Epstein sembla preferir París, possiblement la seva ciutat més freqüentada a Europa, sent el seu vincle amb Barcelona més administratiu i de salt a Eivissa. El seu aconseguidor parisenc és Jean-Luc Brunel, agent de models francès. Va ser detingut a l’aeroport Charles de Gaulle el 2020 acusat de delictes sexuals i de tràfic de menors i, com el seu cap, va aparèixer penjat a la seva cel·la el 2022.
Obsessió per l’edat
Els correus amb Siad revelen el component econòmic del vincle. L’any 2010 negocien honoraris –entorn de 3.000 euros al mes– i Epstein li retreu els resultats: poques noies i massa despesa. Amb el temps, Siad suma zeros i presumeix d’influència. Fins i tot Siad s’atreveix a pressionar Epstein: "Soc a Eivissa amb vuit noies top –escriu Siad–. Pots venir a Eivissa? Tenim una casa enorme... com organitzem aquesta trobada?
En els plans de viatge que Siad reporta a Epstein apareix repetidament Kíiv, que és citada com a focus de recerca. També Estocolm, on una noia li agraeix seguir en contacte després de conèixer-se a la sortida d’un hostal: un detall que il·lustra com buscaven perfils vulnerables.
L’edat es torna una obsessió. En un missatge després d’una incursió "a Escandinàvia", Siad presumeix davant Epstein d’"almenys cinc" noies que estaran preparades l’endemà i d’altres d’entre 16 i 17" que estaran preparades "l’any que ve".
