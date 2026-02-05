Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lesió Ter StegenAPEU PortúsTradeInnCanonades AnglèsAgent cívic LlagosteraLluites clandestinesGalatasaray - Spar Girona
instagramlinkedin

Recurs

Montoro vol que s’arxivi la causa contra ell per prorrogar-la sense escoltar-lo

Cristóbal Montoro és investigat per tràfic d’influències en relació amb l’activitat del despatx que va fundar el 2006, Equipo Económico

Cristóbal Montoro, exministre d’Hisenda, compareix al Congrés a l’abril. | RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

Cristóbal Montoro, exministre d’Hisenda, compareix al Congrés a l’abril. | RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

Ángeles Vázquez

Madrid / Barcelona

La defensa de Cristóbal Montoro, investigat per tràfic d’influències en relació amb l’activitat del despatx que va fundar el 2006, Equipo Económico, reclama a l’Audiència Provincial de Tarragona que anul·li la decisió que va adoptar la setmana passada el jutge Rubén Rus de prorrogar sis mesos més aquesta instrucció penal. Argumenta que es va concedir un termini de cinc dies a les parts per formular al·legacions contra la petició que va efectuar la Fiscalia Anticorrupció, que vencia el 29 de gener, però el jutge va acordar la mesura tres dies abans d’aquest dia.

"De fet, aquesta representació va presentar l’escrit d’al·legacions el mateix dia 28 de gener del 2026, això és, dos dies després que el Tribunal acordés la pròrroga de la instrucció, òbviament sense haver pres en consideració les nostres al·legacions ni les de les altres parts", afegeix l’escrit, que firma l’advocat Javier Gómez Ferrer, i al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

"No estem, per tant, davant una mera irregularitat formal, sinó davant una vulneració manifesta del dret d’audiència, que constitueix un dels pilars essencials del procés penal i de l’estatut de garanties de l’investigat", afirma el lletrat, que afegeix que "s’ha de rebutjar de ple qualsevol interpretació que pretengui reduir la infracció comesa a una mera irregularitat formal mancada de transcendència".

Notícies relacionades

"Autèntica indefensió"

Segons el parer d’aquesta part, l’omissió del tràmit d’audiència "ha generat una autèntica indefensió material que no pot reparar-se mitjançant l’exercici de recursos ordinaris". Per això reclama que s’arxivi "un procediment que s’ha prorrogat de manera sistemàtica des de l’any 2018 i que s’ha mantingut set anys sota secret", una "situació sense precedents en la història judicial espanyola".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents