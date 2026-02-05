Recurs
Montoro vol que s’arxivi la causa contra ell per prorrogar-la sense escoltar-lo
Cristóbal Montoro és investigat per tràfic d’influències en relació amb l’activitat del despatx que va fundar el 2006, Equipo Económico
Ángeles Vázquez
La defensa de Cristóbal Montoro, investigat per tràfic d’influències en relació amb l’activitat del despatx que va fundar el 2006, Equipo Económico, reclama a l’Audiència Provincial de Tarragona que anul·li la decisió que va adoptar la setmana passada el jutge Rubén Rus de prorrogar sis mesos més aquesta instrucció penal. Argumenta que es va concedir un termini de cinc dies a les parts per formular al·legacions contra la petició que va efectuar la Fiscalia Anticorrupció, que vencia el 29 de gener, però el jutge va acordar la mesura tres dies abans d’aquest dia.
"De fet, aquesta representació va presentar l’escrit d’al·legacions el mateix dia 28 de gener del 2026, això és, dos dies després que el Tribunal acordés la pròrroga de la instrucció, òbviament sense haver pres en consideració les nostres al·legacions ni les de les altres parts", afegeix l’escrit, que firma l’advocat Javier Gómez Ferrer, i al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.
"No estem, per tant, davant una mera irregularitat formal, sinó davant una vulneració manifesta del dret d’audiència, que constitueix un dels pilars essencials del procés penal i de l’estatut de garanties de l’investigat", afirma el lletrat, que afegeix que "s’ha de rebutjar de ple qualsevol interpretació que pretengui reduir la infracció comesa a una mera irregularitat formal mancada de transcendència".
"Autèntica indefensió"
Segons el parer d’aquesta part, l’omissió del tràmit d’audiència "ha generat una autèntica indefensió material que no pot reparar-se mitjançant l’exercici de recursos ordinaris". Per això reclama que s’arxivi "un procediment que s’ha prorrogat de manera sistemàtica des de l’any 2018 i que s’ha mantingut set anys sota secret", una "situació sense precedents en la història judicial espanyola".
Subscriu-te per seguir llegint
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Tradeinn fa canvis a la seva cúpula amb l'objectiu de liderar el comerç esportiu en línia a Europa
- Necrològiques del 4 de febrer de 2026