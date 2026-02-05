Article d’opinió
Sánchez defensa a ‘The New York Times’ la seva regularització d’immigrants: «¿Què hem de fer amb aquesta gent?»
«Alguns líders han optat per perseguir-los i deportar-los mitjançant operacions il·legals i cruels. El meu Govern ha optat per una via diferent», argumenta
Musk insulta Pedro Sánchez: «És un tirà i traïdor al poble d’Espanya»
La resposta de Sánchez a l’amo de Telegram
La irrupció de Musk en la política espanyola reobre la bretxa entre Feijóo i Abascal sobre Trump
El president del Govern, Pedro Sánchez, es llança a la palestra de ‘The New York Times’ per defensar la seva regularització d’immigrants. En un article d’opinió titulat «Soc el primer ministre d’Espanya. Per això Occident necessita migrants», el líder socialista admet que no serà una tasca «fàcil», però remarca que la immigració implica «oportunitats» i «enormes desafiaments que hem de reconèixer i afrontar». «No obstant –remarca– és important comprendre que la majoria d’aquests desafiaments no tenen res a veure amb l’ètnia, la raça, la religió ni l’idioma dels migrants. Més aviat, estan impulsats per les mateixes forces que afecten els nostres propis ciutadans: pobresa, desigualtat, mercats no regulats, barreres per accedir a l’educació i l’atenció mèdica», desenvolupa. «Hem de centrar els nostres esforços a abordar aquests problemes, ja que són les veritables amenaces al nostre estil de vida», segons la seva opinió.
Sánchez, que s’ha colat dues vegades en menys d’un mes a la portada del prestigiós rotatiu nord-americà (amb la mateixa regularització d’immigrants i amb la restricció de l’accés a xarxes socials en menors de 16 anys), desenvolupa els seus arguments en favor d’aquesta regularització, sobre la qual el rotatiu ha posat el focus al considerar que Espanya obre aquesta via «a contracorrent d’altres països, que en els últims anys s’han tornat més restrictius amb la immigració irregular», en una referència a diversos països europeus i a uns Estats Units sacsejats en les últimes dates per les tensions racials i la polèmica a compte de la política migratòria de Donald Trump i del desplegament de l’ICE.
Sánchez desenvolupa la seva tesi demanant al lector que s’imagini que és un líder d’una nació que s’enfronta a un dilema: mig milió de persones, mig milió de persones que cuiden «els teus pares ancians, treballen en empreses grans i petits i aconsegueixen el teu menjar, i que són part de la comunitat», «no tenen els documents legals que els permeten viure allà». «Com a resultat, no tenen els mateixos drets que els ciutadans del teu país ni poden complir les mateixes obligacions. No poden accedir a una educació superior, pagar impostos ni cotitzar a la Seguretat Social», remarca.
«¿Què hem de fer amb aquesta gent?», inquireix, per després disposar una dicotomia. «Alguns líders han optat per perseguir-los i deportar-los mitjançant operacions il·legals i cruels. El meu Govern ha optat per una via diferent: una via ràpida i senzilla per regularitzar la seva situació migratòria», explica, per després detallar que Espanya ha emès un decret que permet que fins a mig milió d’immigrants indocumentats residents a Espanya puguin obtenir permisos de residència temporals, «amb certes condicions, que podran renovar al cap d’un any».
Sánchez acaba indicant que Espanya ha optat per aquesta mesura per dues raons, la primera, per una de «moral», ja que Espanya va ser al seu dia una «nació d’emigrants», diu, apuntant a les dècades de 1950 i 60, i a la crisi financera del 2008. «Ara la situació ha canviat. La nostra economia prospera i els estrangers s’estan mudant a Espanya. És el nostre deure convertir-nos en la societat acollidora i tolerant que els nostres propis familiars haguessin esperat trobar l’altre costat de les nostres fronteres».
«La segona raó és purament pragmàtica. Occident necessita gent», proclama. Pocs països tenen una taxa de creixement demogràfic creixent i, llevat que acceptin els migrants, «experimentaran un fort declivi demogràfic que els impedirà mantenir a la superfície les seves economies i serveis públics. [...]. L’única opció per evitar el declivi és integrar els migrants de la manera més ordenada i eficaç possible», acaba.
Picabaralles amb Durov i Musk
D’aquesta manera, Sánchez torna a dirigir-se a la societat nord-americana després d’haver protagonitzat dues topades amb tecnomagnats durant la setmana.
Aquest dimecres, el president espanyol responia a Pàvel Dúrov, després que l’amo de Telegram enviés alerta massiva als usuaris espanyols acusant Sánchez d’imposar un «Estat de vigilància» per la seva proposta d’exigir responsabilitat penal per als directius de les plataformes que no retirin contingut il·legal. «Deixa que els tecnooligarques lladrin, Sancho, és senyal que cavalquem», va deixar escrit a X.
L’atac de Dúrov se sumava al del magnat Elon Musk, que dimarts li deia «traïdor al poble d’Espanya» i «tirà». Sánchez ha activat una croada legal «per fer front als abusos de les grans plataformes digitals i garantir un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals». En concret, dimarts va anunciar des de Dubai que a partir de la setmana vinent es desplegarà un paquet de mesures legislatives i regulatòries per enfortir el control de les plataformes digitals.
