Un senglar es cola a les vies del metro de València i genera un caos en la mobilitat
"No sabíem què passava": els usuaris relaten retards, parades i circulació lenta per la incursió del senglar als túnels
La presència d’un senglar que ha accedit a les vies del metro de València, ha provocat retards durant quest dijous a les línies 1 i 2, segons fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
L’avís s’ha rebut cap a les 09.00 hores. Pel que sembla, l’animal ha accedit al túnel des de la zona comercial d’Empalme, al terme municipal de Burjassot, i, minuts després, se l’ha vist passar per les vies de l’estació de Campanar.
Fins a la zona s’hi han desplaçat agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil per intentar capturar l’animal i des de Metrovalencia s’ha avisat tots els maquinistes perquè estiguin prevenits de la presència del senglar.
Alguns usuaris afectats han relatat que els trens han començat a circular de manera més lenta des de l’estació d’Empalme en direcció a València i, de fet, s’han aturat durant un espai de temps més prolongat en diverses parades, així com també en trams de túnel, en aquell moment sense conèixer el motiu.
Tanmateix, minuts després s’ha informat per megafonia els usuaris que els retards es devien a la presència d’un “animal salvatge” a les vies. Els viatgers han mostrat la seva sorpresa i han destacat que han notat una presència més gran de personal de seguretat a les estacions, com a les de Beniferri i Campanar, i a partir de Túria els trens han recuperat la velocitat habitual.
Arran d’aquest incident, fonts de la Generalitat han subratllat que des de l’inici de la legislatura l’Administració autonòmica treballa en diferents mesures per combatre la sobrepoblació de senglars.
De fet, han indicat que la setmana passada es va convalidar a les Corts Valencianes el decret que activa una sèrie de mesures urgents per reduir la població d’aquesta espècie, en el marc d’actuacions per combatre la pesta porcina africana.
Entre aquestes destaca la instal·lació de caixes trampa després d’una fase de fototrampeig que ja està en vigor i precisament una de les zones en què s’actuarà és la comarca de l’Horta i, en concret, la localitat de Burjassot.
Finalment, el senglar ha estat abatut per "seguretat" ja que, segons fonts de la Generalitat, ha arribat a "posar en perill la circulació".
