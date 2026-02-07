El cas contra Errejón segueix endavant tot i la renúncia de Mouliaá
Cristina Gallardo
El procediment contra qui va ser portaveu de Sumar al Congrés Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá segueix endavant malgrat que l’actriu va anunciar dimecres que renunciava de forma "total, lliure, conscient i irrevocable" a continuar exercint l’acusació. L’escrit que va presentar davant el jutge Adolfo Carretero no té efectes jurídics per errors de forma (ni tan sols hi constava el nombre de diligències i es va entregar sense firma d’advocat ni procurador) i de moment s’ha citat el polític dimarts que ve per comunicar-li l’obertura de judici oral.
La citació contenia un error inicial que amenaçava d’invalidar la cita, ja que malgrat que ha sigut dictada amb data de dijous cridava a comparèixer Errejón en una data passada, el 10 de gener, a les 9.30 hores. Posteriorment, va ser esmenat, de manera que l’exdiputat haurà d’acudir a resoldre aquest tràmit dimarts que ve. Un dia abans, l’Audiència Provincial té assenyalat deliberar el recurs contra el seu processament. Una altra cosa són els efectes jurídics que finalment tingui el moviment fet per l’actriu. De fet, ahir l’instructor número 47 del Tribunal d’Instància de Madrid va dictar una providència en la qual cita Elisa Mouliaá perquè "en el termini d’una audiència" (un dia hàbil) esmeni els defectes del seu escrit "per donar tràmit a la seva petició d’arxivament, ja que si no ho fa el procediment continuarà segons els tràmits" previstos.
Petició de tres anys de presó
En la mateixa resolució, a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, el jutge recorda que ja s’ha dictat acte d’obertura de judici oral contra Errejón i que ella mateixa va demanar a través del seu advocat tres anys de presó per al polític, en un escrit al qual s’afegeix un altre d’"acusatori de l’acusació popular" exercida per ADIVE. Per tot plegat, els efectes jurídics de la retirada d’acusació de Mouliaá encara s’han de veure, segons fonts jurídiques.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere