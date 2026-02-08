El PP guanya les eleccions a l’Aragó perdent dos escons i necessitarà per governar a Vox, que dobla diputats
La CHA duplica representants i EU-Sumar manté el que tenia, mentre que Podem i el PAR es queden fora de les Corts
ACN
El PP liderat per Jorge Azcón ha guanyat les eleccions a les Corts d’Aragó. Però la victòria per als populars té sabor agredolç, perquè ningú més té opcions d’aspirar a la presidència del govern autonòmic, però el PP ha guanyat perdent dos escons respecte de les anteriors eleccions. Amb el 90% de vots escrutats, Azcón aconsegueix 26 diputats, dos menys dels que tenia, i un 33,9% de vots. Per darrere seu ha quedat el PSOE de l’exministra Pilar Alegria, que cau fins als 18 escons, 5 menys, i un 24,5% de paperetes. Vox, en canvi, duplica els seus representants i n’obté 14 (17,8%). I la CHA és l’altre partit que dobla, aconseguint 6 diputats (9,6%). Aragón-Teruel Existe es queda amb 2 (3,6%) escons i EU-Sumar (2,9%) manté l’únic que tenia.
Amb aquests números, l’única opció de govern passa per la suma de PP i Vox. Tot i que Azcón va avançar les eleccions amb la intenció de dependre menys de la ultradreta -que va abandonar el govern de coalició que tenien un any després de conformar-lo en la passada legislatura- i governar més còmodament, ara mateix no hi ha cap alternativa de govern que un executiu dels populars condicionat -o formant-ne part- per un Vox amb el doble de força de la que tenia.
A l’esquerra, no només el PSOE perd suport i no aconsegueix superar les enquestes, sinó que la suma dels socialistes amb la resta de diputats progressistes no aconseguiria ni aproximar-se als 34 que donen majoria absoluta a les Corts d’Aragó. A més, que els partits a l’esquerra del PSOE s’hagin presentat per separat en fins a tres candidatures (CHA, EU-Sumar i Podem-Aliança Verda) ha penalitzat l’acumulació de diputats i, tot i que la Chunta dobla escons, Podem es queda sense representació i EU-Sumar ha mantingut el seu per la mínima.
Els dos grans partits surten d’aquestes eleccions amb menys escons a les Corts d’Aragó dels que tenien. Els populars d’Azcón n’han perdut 2, tot i haver avançat els comicis, i els socialistes d’Alegria se’n deixen fins a 5 pel camí, igualant el seu mínim històric de representació. A l’altre extrem, Vox -amb Alejandro Nolasco al capdavant- duplica els seus resultats i en guanya 7; i la CHA -liderada per Jorge Pueyo- també dobla escons i n’aconsegueix 3 més dels que tenia. Aragón-Teruel Existe -encapçalat per Tomás Guitarte- també perden pes i es queden amb un diputat menys, i EU-Sumar ha pogut conservar el representant que tenia -Marta Abengochea.
Per a qui han sigut un mal negoci aquestes eleccions és per al PAR -amb Alberto Izquierdo al capdavant-, que desapareix del parlament aragonès, i per a Podem -liderat per María Goikoetxea-, que tampoc aconsegueix cap escó després d’haver participat amb candidatura pròpia.
Al maig de 2023, el Partit Popular (PP) va guanyar les eleccions a les Corts d’Aragó obtenint un 35,51% dels vots i 28 escons. En segona posició va quedar el PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol) amb un 29,55% dels vots i 23 diputats. Molt per darrere, hi va haver Vox amb un 11,25% dels vots i 7 representants; la CHA (Chunta Aragonesista) amb un 5,10% de les paperetes i 3 escons; Aragón Existe amb un 4,96% dels suports i també 3 escons; i amb un sol escó es van quedar Podem–Aliança Verda (amb un 4,02% de les paperetes), Esquerra Unida (3,13%) i el PAR-Partit Aragonès(2,09%).
