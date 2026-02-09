Cinc nadons hospitalitzats a Espanya després de consumir llet contaminada amb una toxina
Tres lactants més han patit vòmits i trastorns gastrointestinals relacionats amb el consum del producte
Cinc nadons han sigut hospitalitzats a Espanya, després de tenir vòmits i problemes gastrointestinals, al beure llets de fórmula investigades per contenir la toxina cereulida, produïda per un bacteri i que ja han sigut retirades del mercat. Tres nens més han presentat els mateixos símptomes, segons el butlletí d’alertes del Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC) en una informació que fins ara no havia sigut feta pública per les autoritats espanyoles.
«Cap dels casos ha sigut confirmat al laboratori», afegeix el document, per la qual cosa no s’ha pogut «establir una relació causa-efecte entre els símptomes i el consum». L’ECDC informa que el mes de gener es van retirar aquests productes del mercat tant a la Unió Europea com fora de la UE al detectar-se aquesta toxina que produeix un quadre sobtat de nàusees i vòmits poc després de consumir-se.
A més d’Espanya, l’ECDC reporta que a França van ingressar 11 nens «que ja es recuperen a casa». Al Regne Unit s’han detectat 36 casos de nadons amb símptomes després de consumir aquesta llet, més cinc casos més confirmats a Bèlgica. Les autoritats a Dinamarca han rebut informes sobre menors amb símptomes una vegada ingerida la llet.
