Espectacular assalt amb explosions i tirotejos a dos furgons blindats a Itàlia
Els assaltants van tallar la carretera amb cotxes i una furgoneta que, posteriorment, van incendiar
Uns lladres van assaltar dos furgons blindats el matí de dilluns a la carretera estatal que connecta les ciutats de Lecce amb Brindisi, al sud d’Itàlia, en una espectacular operació en la qual van tallar la carretera amb cotxes i una furgoneta que van incendiar i després es van donar a la fugida després d’un tiroteig amb els Carabinieri.
Posteriorment, dues persones, presumptes membres de la banda, van ser arrestades pels Carabinieri, mentre que altres membres del comando es troben fugits, segons els mitjans italians.
L’atac va ser presenciat per desenes de conductors que es trobaven recorrent la carretera i van quedar atrapats enmig de l’atac al vehicle blindat.
Segons les primeres reconstruccions, els delinqüents van envestir i incendiar una camioneta i un camió per bloquejar el pas a les forces de l’ordre, i van detenir els dos furgons blindats que viatjaven junts fent-se passar per agents de l’ordre amb falsos cotxes de policia amb llums blaves intermitents.
Un cop van detenir els vehicles, diversos membres van sortir vestits de negre amb metralladores i van disparar a trets un vehicle blindat i després van volar les portes del vehicle, però es desconeix si van aconseguir robar-ne el contingut.
Una patrulla dels Carabinieri va arribar a la zona, on els va perseguir, cosa que va desencadenar un tiroteig a prop de la localitat de Squinzano, però sense causar ferits, i posteriorment dos dels assaltants van ser localitzats.
Les imatges del lloc mostren vehicles en flames, el vehicle blindat completament destruït i una gran columna de fum.
La recerca dels membres restants del grup, que podrien haver abandonat els primers automòbils, està ara en marxa amb l’ajuda de simpatitzants.
