Desconvoquen la vaga ferroviària després d'un acord entre sindicats i govern espanyol
La quarta reunió, que ha durat unes quatre hores, s’ha desenvolupat en paral·lel al primer dia d’aturades
Els sindicats CCOO, UGT i Semaf han tancat un acord amb el Ministeri de Transports per desconvocar la vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i que havia de prolongar-se fins dimecres. La trobada, que ha durat unes quatre hores, s’ha citat poc després que arranqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d’alta velocitat i als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid. En sortir de la reunió, els sindicats han confirmat la intenció de suspendre la protesta després d’arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d’inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat al ministre Óscar Puente.
“Hem arribat a un acord de desconvocatòria que creiem que és històric per al ferrocarril”, ha explicat el secretari general de Semaf, Diego Martín, en sortir de la trobada. Tal com ha ressaltat, el pacte inclou la millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal. “Parlem de molts milions”, ha afegit, abans de destacar que l’acord és extens i que s’ha d’explicar bé a treballadors i ciutadania.
Tal com ha dit el representant sindical, ara s’iniciaran els tràmits per desconvocar la vaga a les empreses afectades per les aturades. “La firma de l’acord és la desconvocatòria de les aturades”, ha concretat. A més, ha explicat que el govern espanyol -també el Ministeri d’Hisenda- ha aprovat l’increment de la inversió, que ha xifrat en “més del 50%” en manteniment ferroviari.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats