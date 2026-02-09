Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga RodaliesFòrum Gastronòmic de Gironasenglarspremis GaudíBad BunnyStuaniCarnavals
instagramlinkedin

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres

El sindicat de maquinistes Semaf assegura que l’aturada és total, mentre que l’operadora redueix l’impacte a l’11% en un matí de cancel·lacions i retards

Imatge de diversos passatgers a l’estació de Barcelona Sants durant el primer dia de la vaga de maquinistes de Renfe.

Imatge de diversos passatgers a l’estació de Barcelona Sants durant el primer dia de la vaga de maquinistes de Renfe. / Jordi Otix - EPC

Marcos Rodríguez

Madrid

Guerra de xifres i caos a les estacions. La primera jornada de la vaga ferroviària a Espanya ha arrencat amb un xoc frontal de versions sobre la incidència. Mentre que el sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, xifra el seguiment en un rotund 100 % dels treballadors sense serveis mínims, Renfe rebaixa la participació a tot just un 11,6 % durant el torn de matí.

Aquest ball de xifres es produeix en un dilluns negre per a milers de passatgers, amb 955 trens cancel·lats previstos per als tres dies d’aturades i retards generalitzats en nuclis clau com Madrid, Barcelona i València.

El conflicte, que s’estendrà fins al dimecres 11 de febrer, manté en suspens el Ministeri de Transports. A les 11.00 hores ha començat una reunió decisiva entre el departament que dirigeix Óscar Puente (que no hi assisteix personalment perquè es trobar de viatge oficial a l’Aràbia Saudita) i els sindicats CCOO, UGT i Semaf. Sobre la taula, una exigència innegociable: un augment urgent de la inversió en seguretat i manteniment després dels recents accidents a Adamuz i Gelida.

Serveis mínims i trens afectats

Per minimitzar l’impacte, s’han decretat uns serveis mínims que el sector turístic ja qualifica d’«insuficients» per frenar el deteriorament reputacional del tren a Espanya. Si té previst viatjar, aquestes són les freqüències garantides per l’operadora pública:

  • Alta Velocitat i Llarga Distància: circulen el 73% dels trens (272 serveis cancel·lats fins a dimecres).
  • Mitjana Distància: es manté el 65% de l’operativa habitual.
  • Rodalies: funcionarà el 75% en hora punta i el 50% la resta del dia. A Catalunya, la situació és més complexa, amb serveis de Rodalies oscil·lant entre el 33% i el 66%.
  • Mercaderies: és el sector més castigat, amb només un 21% de circulacions protegides.

Inversió i personal

Més enllà de les molèsties a l’usuari, el rerefons d’aquesta vaga és purament estructural. Els sindicats exigeixen que el Ministeri d’Hisenda autoritzi partides extraordinàries per renovar la flota i, sobretot, per frenar l’externalització de càrregues de treball en tallers. Des dels sindicats apunten que no es tracta només de salaris, sinó de la viabilitat tècnica del sistema.

Per la seva banda, les agències de viatges (Fetave, Unav i Acave) han llançat un crit d’alerta. Adverteixen que la pèrdua de fiabilitat de la xarxa ferroviària està «expulsant» el viatger corporatiu i el turista internacional, just quan el Govern impulsa el tren com a alternativa sostenible davant l’avió.

Notícies relacionades

Com a viatger, si el seu tren ha sigut cancel·lat, Renfe ofereix el canvi de bitllet sense cost o el reemborsament íntegre. No obstant, es recomana consultar la web oficial o l’app de la companyia abans de desplaçar-se a l’estació, ja que els efectes de la vaga podrien agreujar-se durant la tarda si no hi ha acord al Ministeri.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
  2. Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
  3. Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
  4. Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
  5. Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
  6. El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
  7. Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
  8. Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats

Desconvoquen la vaga ferroviària després d'un acord entre sindicats i govern espanyol

Desconvoquen la vaga ferroviària després d'un acord entre sindicats i govern espanyol

Un únic municipi frega el milió en ajuts a rieres a Girona

Un únic municipi frega el milió en ajuts a rieres a Girona

Laporta presenta la dimissió i cedeix el testimoni provisional al vicepresidenta Rafa Yuste per buscar la reelecció

Laporta presenta la dimissió i cedeix el testimoni provisional al vicepresidenta Rafa Yuste per buscar la reelecció

Les fotos de la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona 2026

Les fotos de la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona 2026

Vídeo | Espectacular assalt amb explosions i tirotejos a dos furgons blindats a Itàlia

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres

Reobren els jardins de la Devesa després del temporal de fa tres setmanes

Reobren els jardins de la Devesa després del temporal de fa tres setmanes

Bernat Sellés: "Les pistes de la Cerdanya han sigut el pati de casa meva"

Bernat Sellés: "Les pistes de la Cerdanya han sigut el pati de casa meva"
Tracking Pixel Contents