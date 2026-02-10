Alternativa terapèutica
Arriba a Espanya un nou fàrmac per al tractament del TDAH en nens i adolescents
El sulfat de dexanfetamina ha rebut la indicació en menors de 6 a 17 anys quan la resposta al tractament previ amb metilfenidat es considera clínicament inadequada
Malgrat que al nostre país serà la primera dexanfetamina (DEX) comercialitzada per a TDAH, en altres països fa anys que la fan servir
Nieves Salinas
Després de més d’una dècada sense novetats farmacològiques per tractar el trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens i adolescents, Espanya compta amb un nou fàrmac per al seu abordatge: el sulfat d’enxanfetamina. El medicament ha rebut la indicació com a part d’un programa de tractament integral en nens i adolescents de 6 a 17 anys quan la resposta al tractament previ amb metilfenidat (disponible a Espanya amb els noms comercials de Concerta o Rubifen) es considera clínicament inadequada.
Comercialitzat amb el nom de Tentin, el nou medicament va rebre l’autorització la setmana passada. MEDICE Ibérica és la companyia responsable de la comercialització a Espanya. La seva medical affairs manager, la doctora Maitane Núñez, destaca que proporcionarà una opció terapèutica addicional per a l’abordatge del TDAH.
Tractament previ
En l’estudi Attention, publicat el 2021 a la revista Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology i que va avaluar l’efectivitat i seguretat a llarg termini del sulfat de dexanfetamina en menors, el fàrmac va aconseguir «millores estadísticament significatives» en la gravetat dels símptomes del TDAH, i es va documentar resposta clínica en gairebé 8 de cada 10 pacients de 6 a17 anys que no havien respost de manera suficient a un tractament previ amb metilfenidat.
A més de la seva eficàcia, la farmacèutica en destaca el ràpid inici d’acció (poc més de mitja hora),la prolongació de l’efecte i l’adequat perfil de seguretat, i incideix també positivament en la funcionalitat del pacient.
En altres països
«L’arribada del sulfat de dexanfetamina a Espanya suposa una molt bona notícia per als professionals i per a les famílies», destaca la doctora Maite Ferrin, psiquiatra i consultora en cap de la Unitat de TDAH al Servei Infantojuvenil Haringey (North London NHS Partnership, Regne Unit), on el fàrmac està comercialitzat des de fa temps.
Segons detalla, amplia les opcions de tractament en nens i adolescents amb TDAH, «especialment en aquells que no han respost de manera adequada al metilfenidat. Malgrat que a Espanya serà la primera dexanfetamina (DEX) comercialitzada per a TDAH, a molts altres països la fan servir. De fet, guies de pràctica clínica internacionals, com la publicada per l’European ADHD Guidelines Group a Europa, les guies CADDRA al Canadà, les S3a Alemanya i les guies NICE al Regne Unit, contemplen ja aquest fàrmac com un recurs terapèutic més.
«Tot i que sigui una novetat a Espanya, es tracta d’un fàrmac amb una àmplia trajectòria en altres països i recolzat per guies clíniques internacionals. Aquesta experiència prèvia aporta seguretat i confiança a l’hora d’incorporar-lo a la pràctica clínica», afirma la doctora Ferrin.
Acció directa
Com descriu la companyia, el sulfat de dexanfetamina és una amina simpaticomimètica sintètica d’acció directa que actua com a estimulant del sistema nerviós central (SNC); concretament, es classifica dins de les d-amfetamines, l’isòmer biològicament més actiu. La DEX augmenta la concentració de dos neurotransmissors clau en el TDAH: principalment la dopamina (DA), i també la noradrenalina (NA).
El TDAH és el trastorn del neurodesenvolupament més comú entre la població infantil i juvenil. Actualment, s’estima que afecta un 6,8% dels nens i adolescents a Espanya, on, apunta la doctora Núñez, no està arrelat ni generalitzat l’abordatge basat en la teràpia multimodal (psicoteràpia, psicopedagogia i farmacoteràpia), que ha demostrat oferir els millors resultats en la gestió del trastorn.
