Un error informàtic a Estrangeria encalla expedients de residència i treball de milers d’immigrants
Una base de dades pateix una "incidència greu" i no pot expedir els informes policials necessaris per als permisos de residència i treball
J. G. Albalat
Milers d’expedients de sol·licitud de residència, feina o arrelament d’immigrants estan paralitzats a Espanya per una fallada en el sistema informàtic utilitzat per comprovar si el peticionari té o no antecedents policials, un dels requisits per concedir aquest tipus de permís.
Fonts del Ministeri de l’Interior van confirmar ahir a El Periódico de Catalunya que la base de dades d’estrangeria Adexttra i el seu sistema de consulta pateixen una "incidència greu" que impedeix gestionar-la, tot i que també atribueixen el col·lapse a l’increment "molt considerable" de peticions de nacionalitat espanyola, supòsits en els quals cal comprovar la veracitat dels requisits que els sol·licitants declaren reunir perquè se’ls concedeixi.
Fonts coneixedores d’aquesta avaria van assegurar a aquest diari que la sentència va començar el mes de desembre i encara persisteix, tot i que el Ministeri de l’Interior ha evitat concretar el dia en què va començar a no funcionar el sistema. Els mateixos experts calculen que hi podria haver uns 150.000 expedients en suspens per no poder tramitar-se la petició d’antecedents policials.
Quan un immigrant sol·licita a la subdelegació de Govern de la província on resideix un permís de residència, treball o arrelament, és aquest organisme públic el que a través de sistema Acex sol·licita de manera automàtica a la base d’estrangeria Adexttra un informe policial sobre el peticionari. Aquest procés s’utilitza en el 80% dels casos, segons els experts consultats. Quan aquest filtratge no pot donar una resposta automàtica fiable (cognoms similars, per exemple) és quan els agents de la policia han de fer aquesta tasca a mà, verificant un a un si aquesta persona que pretén regularitzar la seva situació a Espanya té o no fitxa policial i el seu contingut.
Al no funcionar la base de dades, el 80% de sol·licituds automàtiques no es poden tramitar, cosa que provoca que els expedients de regularització quedin estancats. Algunes subdelegacions del Govern remeten a la Policia Nacional els casos més urgents, però el nombre de sol·licituds sense resoldre continua augmentant, ja que els funcionaris policials no donen l’abast. Si no se soluciona la incidència, el problema es pot agreujar amb l’anunci de l’Executiu de Pedro Sánchez de regularitzar almenys 500.000 immigrants, procés que començarà a l’abril.
La legislació d’estrangeria estableix un termini màxim de tres mesos (les fonts afirmen que aquest període es depassa àmpliament) per resoldre i notificar si s’accepta o es denega el permís de residència. Si transcorre aquest període sense notificació, es pot entendre que la sol·licitud ha sigut desestimada (denegada per silenci administratiu), tret d’excepcions. En canvi, si es tracta d’una pròrroga, una renovació d’autorització de treball o d’una residència de llarga durada, si passen tres mesos sense resposta, s’entén que l’autorització està concedida.
El sistema Adexttra, d’ús comú a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional, però també per altres cossos policials, té allotjat el hardware que l’administra en instal·lacions especialment protegides del Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE), a El Pardo, als afores de Madrid, on Interior compta amb un complex tecnològic.
Acumulació d’expedients
Tècnics del CETSE fa diversos dies que estan intentant solucionar el problema a la base de dades. El Ministeri de l’Interior té la previsió que Adexttra torni a estar operatiu aquesta setmana. No obstant, altres fonts afirmen que l’acumulació de peticions fa impossible recuperar la normalitat aviat.
Fonts no oficials relacionades amb el treball documental a la Policia Nacional relaten a aquest diari que no és la primera vegada que Adexttra s’encalla, si bé mai com ara. Aquests comandaments descarten qualsevol sabotatge i assenyalen que l’origen de l’avaria podria ser una sobrecàrrega del sistema. El bloqueig de l’arxiu de dades d’estrangers està afectant el funcionament del Registre General de la Policia i de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, la secretaria general del qual ordena el flux de sol·licituds d’informació sobre peticionaris de residència o asil.
El Ministeri de l’Interior apunta que no s’ha fet un recompte global del col·lapse i que cada subdelegació del Govern té una afectació diferent. Madrid i Barcelona són les que pateixen més les conseqüències pel nombre de sol·licituds, tot i que en altres places la situació és preocupant pel nombre limitat de funcionaris policials encarregats d’aquesta tasca.
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau