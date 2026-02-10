Mouliaá segueix endavant amb la denúncia per agressió sexual contra Errejón: "No m’he inventat una sola coma"
El jutge suspèn la compareixença de l’exministre de Sumar, prevista per comunicar-li el seu processament, mentre la defensa demana que l’assumpte s’arxivi pel comportament «injust» de l’actriu
Cristina Gallardo
L’actriu Elisa Mouliaá ha decidit rectificar respecte al moviment processal de la setmana passada i aquest dimarts ha comunicat al jutge Adolfo Carretero que segueix endavant amb la denúncia per agressió sexual contra l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón. Així ho ha explicat el seu advocat, Alfredo Arrién, a les portes dels jutjats de la plaça de Castilla, a Madrid, i poc després la seva clienta ha anat a formalitzar aquesta decisió directament davant l’instructor de la causa.
Tot just unes hores abans, el jutge havia suspès la compareixença que havia fixat per comunicar personalment el seu processament a l’exdiputat. La seva defensa ja havia avançat a primera hora del matí que Errejón no hi seria «per raons de seguretat jurídica» davant els vaivens jurídics de la denunciant, que ahir va manifestar els seus dubtes sobre el manteniment o no de la renúncia a continuar exercint l’acusació particular contra el polític.
A les portes del jutjat, Mouilaá ha manifestat en to molt nerviós i davant un núvol de periodistes que «s’ha demostrat» que la seva denúncia no és falsa, per la qual cosa li sembla «terrible» que l’escrit de la fiscalia –que sol·licita l’absolució del polític– es pugui utilitzar ara per acusar-la de fals testimoni. «El meu testimoni és veraç, no m’he inventat una sola coma i això em sembla vergonyós, vergonyós –ha afegit– i aniré fins al final, ara sí que aniré fins al final».
La indecisió d’Elisa Mouliaá va provocar aquest dilluns comunicacions processals entre l’Audiència Provincial de Madrid (que havia de deliberar un recurs sobre aquest cas) i el jutge que instrueix el procediment. Si es confirmava l’últim anunci fet per l’actriu a les xarxes socials, replantejant-se la renúncia i mostrant la seva intenció de continuar acusant, es podria donar continuïtat a la causa, per a la qual ja es va acordar obertura de judici oral a principis del mes de gener passat.
L’actriu va anunciar fa uns dies que renunciava a continuar exercint l’acusació particular d’aquest assumpte, si bé l’escrit que va presentar davant el jutge Adolfo Carretero anava sense firma, advocat ni procurador, per la qual cosa se li va donar termini per resoldre’l. Els moviments de l’actriu s’han produït després que es conegués l’últim escrit de la fiscalia, que insta a l’absolució del polític a l’entendre que hi va haver consentiment en les relacions entre els dos.
Demana arxivament
A última hora d’aquest dilluns la defensa d’Errejón va presentar un escrit davant el titular de la plaça número 47 d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid sol·licitant el sobreseïment de la causa després de la presentació inicial de la renúncia per part de l’actriu. Per a aquesta part, al «ser un acte i decisió personalíssims adoptats per la mateixa denunciant [...] no requeriria firma d’advocat ni de procurador per desplegar plens efectes jurídics, i seria definitiva aquesta petició».
«És intolerable l’ús malintencionat i fraudulent que està fent la senyora Mouliaá del present procediment penal i de l’Administració de Justícia, amb els girs i decisions erràtics i incongruents, burlant-se del meu representat i de tots els operadors jurídics intervinents, i generant unes evidents dilacions per a la resolució, per part de l’Audiència Provincial de Madrid», afegeix la defensa d’Errejón.
La defensa, que exerceix la lletrada Eva Gimbernat, incidia en «la innecessària compareixença judicial d’Íñigo Errejón, en cas d’ulterior sobreseïment, atès l’excepcional interès mediàtic que genera la seva presència als jutjats, davant la convocatòria i presència d’innombrables mitjans de comunicació; només serviria per estigmatitzar-lo encara més davant un procediment judicial que mai s’hauria d’haver incoat». Invoca la denominada «doctrina Botín» per assenyalar que sense l’acusació de la víctima l’assumpte s’hauria d’arxivar amb independència de l’existència d’una acusació popular, que exercita l’Associació de Defensa Integral de Víctimes Especialitzada (Adive).
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns