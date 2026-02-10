Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum Gastronòmic de Gironapisos turístics Gironaimmigracióvaga educaciómercat de la Devesavaga trensCarnavals
instagramlinkedin

L’ull que tot ho veu: la maquinària d’ICE que pot seguir-te del carrer al teu mòbil

Imatges facials guardades 15 anys i una eina de 30 M$ per afinar deportacions, en plena escalada de batudes i tensió als carrers.

Manifestants sostenen un cartell amb el lema «Abolir l'ICE» durant una marxa al centre de Chicago

Manifestants sostenen un cartell amb el lema «Abolir l'ICE» durant una marxa al centre de Chicago / Chris Riha/ZUMA Press Wire/dpa

Abril Benítez

Què és l’ICE i per què fa por a tanta gent

ICE (Immigration and Customs Enforcement) és l’agència federal dels EUA encarregada d’aplicar les lleis d’immigració a l’interior del país: detencions, centres d’internament i deportacions. En l’era Trump, la seva presència s’ha endurit i s’ha estès, especialment en zones i ciutats on la comunitat migrant se sentia relativament protegida.

El drama a peu de carrer

A Minneapolis, la situació s’ha convertit en símbol d’aquesta deriva: en el marc d’operacions federals d’immigració, dues persones (totes dues ciutadanes dels EUA, segons les informacions publicades) van morir per trets d’agents federals el gener de 2026, fet que ha alimentat protestes i una crisi de confiança.

Com es vigila: de l’iris al GPS del teu telèfon

El que fa especialment inquietant aquest model no és només la força al carrer, sinó la capa invisible: vigilància massiva basada en dades. Diversos reportatges descriuen una xarxa d’eines per identificar, localitzar i prioritzar objectius amb tecnologia comercial: reconeixement facial, escàners d’iris, rastreig de geolocalització i monitoratge de xarxes socials.

Mobile Fortify: no pots dir “no” al teu rostre

Documents i investigacions periodístiques apunten que l’app Mobile Fortify s’utilitza per escanejar cares “al camp”, i que les fotos capturades poden quedar emmagatzemades fins a 15 anys, independentment de l’estatus migratori o la ciutadania.

Qui ho paga: menors, famílies i manifestants

Quan la maquinària s’accelera, l’impacte s’escampa: famílies senceres, menors, treballadors amb papers i sense, i també manifestants que surten al carrer. L’ambient que descriuen comunitats i negocis locals a Minnesota és de por quotidiana: caiguda d’activitat, portes tancades, gent que evita rutines per no ser “detectada”.

Agents federals desplegats a les proximitats de l'edifici Bishop Henry Whipple a Fort Snelling, seu de l'ICE a l'estat de Minnesota

Agents federals desplegats a les proximitats de l'edifici Bishop Henry Whipple a Fort Snelling, seu de l'ICE a l'estat de Minnesota / Europa Press/Contacte/Elizabeth Flores

Privatització i incentius: vigilància com a negoci

L’expansió també passa per fora de l’Estat: contractes i programes que externalitzen parts del rastreig. S’ha informat d’iniciatives perquè empreses i investigadors privats facin verificacions d’adreces i seguiments de persones en llista d’expulsió.

Notícies relacionades

I al centre del sistema hi ha els grans proveïdors: Palantir té contractes per desenvolupar ImmigrationOS, una plataforma pensada per donar “visibilitat” i prioritzar objectius de deportació, per valor d’uns 30 milions de dòlars, segons documents i reportatges.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents