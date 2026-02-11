Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les teves dades, a subhasta: el boom dels data brokers mou fins a 300.000 milions de dòlars l’any

Empreses com Acxiom, Experian o LexisNexis guanyen milions convertint la teva privacitat en producte: recopilen, creuen i venen dades a anunciants, bancs, asseguradores i fins i tot governs

Milions de dades són robades per interessos econòmics / DC Studio

Abril Benítez

Abans que te n’adonis, la teva activitat digital deixa un rastre que es pot recopilar, creuar i vendre. Aquest article explica qui són els data brokers, com converteixen la teva privacitat en negoci i per què, com a usuaris i consumidors, sovint quedem en una posició d’indefensió davant la publicitat i l’ús massiu de dades.

Què són els data brokers

Els data brokers (comerciants de dades) són empreses que rastregen la petjada que deixem a internet i en registres comercials o públics. Recullen informació diversa —ubicació, compres, ús d’apps, xarxes socials, dades financeres o administratives— i la creuen, classifiquen i segmenten per crear perfils. El resultat és un “catàleg” que pot inferir coses molt sensibles: ingressos, deutes, ideologia, salut o hàbits.

La nostra privacitat no és anònima

Cada clic deixa rastre, i aquestes dades, separades, semblen poca cosa… però juntes expliquen molt de nosaltres. El problema és que la indústria és opaca i sovint poc regulada: als EUA, per exemple, agències com l’FBI o l’ICE han aprofitat buits legals per comprar informació sense passar pel mateix nivell de control que exigiria una ordre judicial. A la UE, el GDPR obliga al consentiment, però aquest sovint s’obté de manera “tèrbola” amb condicions llarguíssimes que gairebé ningú llegeix.

Publicitat hipersegmentada i indefensió de l’usuari

La publicitat és un dels motors d’aquest negoci: no es tracta d’anunciar a tothom, sinó de col·locar anuncis a persones en concret (per edat, interessos, compres recents, intencions…). I aquí és on l’usuari queda exposat: no sempre sap qui té les seves dades, quines dades són, ni com s’han obtingut. A més, aquestes dades també les compren bancs i asseguradores per decidir riscos, crèdits o cobertures, i fins i tot han acabat en mans de criminals: hi ha casos de maltractadors que han pagat per localitzar víctimes, i escàndols com el d’Epsilon, multada amb 150 milions per vendre dades de 30 milions de persones a estafadors.

