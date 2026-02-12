Activitat parlamentària
Penes d’1 a 3 anys de presó per robar un mòbil: les claus de la llei contra la multireincidència
La norma, que ha tirat endavant amb el ‘sí’ del PSOE i els partits de la dreta, haurà de passar encara pel Senat abans de publicar-se al BOE
Miguel Ángel Rodríguez
El Congrés ha aprovat aquest dijous la proposició de llei contra la multireincidència que va impulsar Junts. El PSOE, junt amb tots els partits de la dreta –el PP, Vox, el PNB, els mateixos postconvergents i UPN– han donat el vistiplau a la norma que endureix el Codi Penal per endurir les penes contra aquelles persones que reincideixin en delictes de furt lleu o estafa. El text encara haurà de passar pel Senat abans de publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat. A continuació, totes les claus per comprendre què canviarà amb aquesta norma:
La intenció de la norma, expressada en diverses ocasions per Junts, és intentar aturar el problema dels furts a les grans ciutats catalanes. Per a això, el text proposat planteja diverses modificacions del Codi Penal. Actualment, el CP contempla penes de presó de 6 a 18 mesos si algú roba objectes per valor superior a 400 euros. En el cas que sigui inferior, la pena passa a entre 1 i 3 mesos de presó, llevat que s’acumulin tres delictes i entre ells sumin 400 euros.
Ara, amb la nova redacció, s’elimina aquest últim requisit i aquells que hagin sigut condemnats per tres delictes i almenys una és per un delicte lleu, sense importar l’import, seran condemnats a entre 6 i 18 mesos. Aquest mateix sistema s’aplica també als delictes d’estafa.
Una altra de les modificacions més rellevants estableix que la pena agreujada d’1 a 3 anys de presó quan els objectes robats siguin «telèfons mòbils» o «qualsevol altre dispositiu mòbil de comunicació, o d’emmagatzematge massiu d’informació digital susceptible de contenir dades i informació de caràcter personal». No obstant, queda pena d’aquest tipus penal el robatori de dispositius que «es trobin a la venda, magatzem o exposició en establiments comercials». És a dir, la condició és que tinguin dades personals.
També s’imposarà aquesta mateixa pena a aquells que robin productes agraris o ramaders en explotacions agrícoles per un valor superior a 400 euros.
El Codi Penal recull, actualment, que les penes de presó que no superin els dos anys, en les quals el condemnat hagi delinquit per primera vegada i hagi satisfet les responsabilitats civils podran ser suspeses, de tal manera que no entrarien a la presó. Ara, a tall de dissuasió, la norma deixarà fora d’aquestes condicions la reiteració de delictes de furt que es contemplin com a multireincidència. D’aquesta manera, aquelles persones que siguin condemnades per tres o més delictes de furt no podrien evitar la presó.
El text, que encara haurà de rebre el vistiplau del Senat, també modifica la llei d’enjudiciament criminal per atorgar a les entitats locals la capacitat d’exercir l’acció penal pels delictes de furt. La mateixa norma es reforma per establir que en els delictes recollits a l’article 57 del CP, entre els quals hi ha els d’homicidi, avortament, lesions o contra la llibertat el jutge podrà imposar mesures cautelars per residir o acudir a un determinat lloc, barri, municipi, província o una altra entitat local, o comunitat autònoma.
L’últim dels canvis, introduït durant la tramitació de la norma, estableixen com a delicte el ‘petaqueig’, el subministrament de gasolina a les narcollanxes. Així, estableix una pena de presó d’un a cinc anys per l’«adquisició, tinença, dipòsit, emmagatzemament, transport o subministrament amb temeritat manifesta de qualsevol forma de combustibles líquids».
