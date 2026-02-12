Reforma del Codi Penal
El Congrés dona el vistiplau a la llei contra la multireincidència amb el ‘sí’ del PSOE i els partits de la dreta
ERC s’absté després de tancar un acord amb el Govern per elevar el nombre de jutges a Catalunya
Sumar, EH Bildu i Podem es mostren molt durs amb els socialistes per cedir als discursos de l’extrema dreta
Penes d’1 a 3 anys de presó per robar un mòbil: les claus de la llei contra la multireincidència
Miguel Ángel Rodríguez
En una estranya aritmètica parlamentària que amb prou feines s’ha vist en els últims anys, el PSOE s’ha aliat aquest dijous amb totes les formacions de la dreta –el PP, Vox, Junts, el PNB i UPN– per aprovar al Congrés la llei contra la multireincidència en una cessió als de Carles Puigdemont. La norma, que endureix el Codi Penal en aquells casos en els quals hi ha furts lleus reiterats, ha rebut l’abstenció d’ERC i un rebuig molt crític de Sumar, EH Bildu i Podem, que han retret als socialistes que validin així una norma amb què Junts només busca frenar el creixement d’Aliança Catalana.
Quatre mesos després que els postconvergents donessin per trencades les relacions amb el Govern de Pedro Sánchez, els socialistes han complert una de les principals exigències de Junts, l’aprovació de la llei de multireincidència. La norma, que va registrar Junts al Congrés el març del 2024 i que es va mantenir en un calaix fins al novembrepassat, arriba «tard, molt tard» per a la diputada postconvergent Marta Madrenas.
«Demano el recolzament a aquesta llei que no improvisa. […] Una llei que ofereix eines efectives a jutges, ajuntaments i policia, protegeix la seguretat als nostres barris, del món agrícola, dels comerços i les persones vulnerables. Una llei en què la convivència guanya i la impunitat retrocedeix. Avui fem un pas endavant perquè la gent pugui viure més tranquil·la i més segura», ha sentenciat Madrenas en una defensa fèrria de la norma que, entre altres coses, estableix penes de presó d’1 a 3 anys pel robatori d’un mòbil.
«Xenofòbia» i «racisme»
Els socialistes, en aquest canvi d’aliats, han defensat la necessitat de la norma. El diputat Francisco Aranda ha apel·lat als alcaldes del PSC que han assistit al debat al Congrés per reivindicar la «importància de regular» la multireincidència des d’una «òptica d’un Govern d’esquerres». Així, ha afirmat que han treballat en la reforma del Codi Penal «sense fiar-ho tot al punitivisme ni entrar als discursos xenòfobs i racistes de la ultradreta». «És la nostra obligació treballar en aquest assumpte sense caure en l’alarma social», ha sentenciat.
No obstant, l’enfocament d’altres formacions que han recolzat la norma sí que han inclòs aquest enfocament racista. La diputada del PP Cuca Gamarra ha criticat que el PSOE hagi arribat «arrossegant-se» a aquest consens i, tot seguit, els ha retret que alhora que aproven aquesta norma vulguin donar «papers per a tots els delinqüents que estan en situació irregular a Espanya». «A quants multireincidents se’ls donarà papers amb la seva regulació massiva? Estan convertint aquesta regularització en un volador per a delinqüents. […] La residència a Espanya es guanya, no es regala», ha qüestionat.
L’única abstenció ha sigut la d’ERC, i amb prou feines. La diputada republicana Pilar Vallugera ha admès que hi ha certa preocupació ciutadana per la multireincidència, però que s’ha imposat, també, el «relat de gran part de la dreta». Així, ha deixat clar que no s’oposarien al text perquè no els puguin fer cap retret, però ha advertit que no funcionarà pel col·lapse que es viu en el sistema de Justícia. En aquest sentit, ha anunciat un pacte amb el Govern per a la creació de 90 noves places de jutges a Catalunya el 2027.
Rebuig taxatiu
No obstant, la majoria de socis habituals de l’Executiu s’ha oposat de manera taxativa a la proposició de llei. Entre els més durs ha estat el diputat de Sumar, Enrique Santiago, que ha qualificat la votació d’un «experiment de gran coalició» entre el PSOE, el PP i Junts per imposar una norma que és «un reflex de com de malament està el món, mà dura amb els febles i impunitat amb els forts». «Els demòcrates no s’haurien de deixar arrossegar per l’onada reaccionària i populista que exagera els problemes que no són els grans problemes del país», ha dit, en un clar retret als seus socis en el Govern.
No ha sigut l’únic. El diputat d’EH Bildu Jon Iñárritu ha recalcat que «l’enduriment de penes no serveix per prevenir els delictes». Parlant en català i adreçant-se al grup de Junts, ha avisat que «aquesta llei no funcionarà, ni per aturar els furts ni per aturar Aliança Catalana» i ha criticat els socialistes que es prestin a això només «per compensar un partit que li fa falta». I la parlamentària de Podem Martina Velarde ha recalcat que aquesta disputa entre Junts i els de Sílvia Orriols només serveix per «alimentar relats racistes i xenòfobs de la ultradreta».
Subscriu-te per seguir llegint
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- La ventada, en directe: suspenen classes i activitats esportives aquest dijous
- Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia
- L'impacte de la vaga de docents a les escoles: 'Només han vingut el 25% dels alumnes