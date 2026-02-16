Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Assassinada una infermera per la seva exparella en el centre de salut de Benicàssim

El presumpte autor dels fets ha propinat diverses punyalades a la seva exparella

Exterior del centre de salut de Benicàssim.

Exterior del centre de salut de Benicàssim. / Andreu Esteban / EFE

Europa Press

Europa Press

Benicàssim

La Guàrdia Civil ha detingut a un home aquest dilluns per presumptament matar amb una arma blanca a la seva exparella, una infermera en el Centre de Salut de Benicàssim, segons han confirmat fonts de l'institut armat i de la Subdelegació del Govern.

Els fets s'han registrat aquest dilluns al matí en el Centre de Salut de Benicàssim, on treballava la víctima. L'home suposadament va propinar diverses punyalades a la seva exparella, que va resultar ferida crítica, segons la informació avançada per Levante-EMV.

Els servicis mèdics han estat atenent a la dona en el centre de salut i posteriorment va ser traslladada en una ambulància del SAMU a l'Hospital General de Castelló amb pronòstic reservat, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). Finalment, la sanitària ha mort.

TEMES

