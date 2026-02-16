Assassinada una infermera per la seva exparella en el centre de salut de Benicàssim
El presumpte autor dels fets ha propinat diverses punyalades a la seva exparella
La Guàrdia Civil ha detingut a un home aquest dilluns per presumptament matar amb una arma blanca a la seva exparella, una infermera en el Centre de Salut de Benicàssim, segons han confirmat fonts de l'institut armat i de la Subdelegació del Govern.
Els fets s'han registrat aquest dilluns al matí en el Centre de Salut de Benicàssim, on treballava la víctima. L'home suposadament va propinar diverses punyalades a la seva exparella, que va resultar ferida crítica, segons la informació avançada per Levante-EMV.
Els servicis mèdics han estat atenent a la dona en el centre de salut i posteriorment va ser traslladada en una ambulància del SAMU a l'Hospital General de Castelló amb pronòstic reservat, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). Finalment, la sanitària ha mort.
