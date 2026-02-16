El PSOE augmenta el seu avantatge a gairebé 10 punts sobre el PP, segons el CIS
El Centre d’Investigacions Sociològiques publica el baròmetre del febrer, el primer després de l’accident d’Adamuz i les eleccions a Aragó
Iván Gil
El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) manté el PSOE com a vencedor d’unes eleccions generals si se celebressin ara amb un 32,6% d’estimació de vot, cosa que suposa 0,9 punts més que al gener. El PP cau del 23% al 22,9% i se situa a 9,7 punts dels socialistes, un punt més que en l’anterior baròmetre.
Així es desprèn de l’últim estudi publicat aquest dilluns per l’organisme que dirigeix José Félix Tezanos, corresponent al mes de febrer, que assenyala que el PSOE manté el camí de creixement que va començar al desembre, quan va caure fins al 31,4%. Aquesta xifra destaca especialment després dels últims resultats dels socialistes en els comicis autonòmics d’Extremadura i Aragó. No obstant, aquest últim sondeig es va elaborar abans de les eleccions aragoneses.
Aquest baròmetre també assenyala que Vox millora els seus resultats, i passa del 17,7% al 18,9 % (1,2 punt més). Al contrari, Sumar, en ple procés de refundació, perd suports i cau del 7,2% del gener al 7% d’aquest últim sondeig. Per la seva banda, Podem puja i passa del 3,5% al 3,9%.
Darrere de la formació de Ione Belarra se situa ERC, que també perd una mica de força l’últim mes i passa del 2,6% al 2,5%. Just després en la taula se situaria ara S’ha Acabat la Festa, partit liderat per Alvise Pérez i que se situaria amb el 2,4% del vots, cosa que representa 0,6 punts més, fins a situar-se en el percentatge que ja va aconseguir al desembre.
Bildu, mentrestant, perdria 0,5 punts al passar de l’1,5% a l’1% de les paperetes. Darrere dels d’Arnaldo Otegi quedaria Junts, que millora lleugerament les xifres del gener al guanyar 0,2 punts i quedar-se amb l’1,2% d’estimació de vot.
En les últimes posicions de la taula, el CIS col·loca el PNB amb el 0,8% (0,2 punts menys), el mateix percentatge que aconseguiria el BNG, partit que perd només 0,1 punts respecte al baròmetre de gener. Coalició Canària, per la seva banda, aconsegueix el 0,1% (0,2 punts menys) i UPN manté el 0,1% del mes passat.
Aquest últim baròmetre del CIS es va fer entre el 2 i el 6 de febrer amb 4.027 enquestes realitzades en 1.180 municipis i 50 províncies espanyoles, amb un marge d’error de ±1,6% per al conjunt de la mostra.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants