Junts tombarà la proposició de llei de Vox per prohibir l’ús del nicab i el burca a l’espai públic

Els de Puigdemont presentaran una proposta alternativa a la que es debat avui al Congrés

Miriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, a l'hemicicle

ACN

ACN

Madrid

Junts tombarà la proposició de llei (PL) presentada per Vox al Congrés per prohibir l’ús del nicab i el burca a l’espai públic. Segons han indicat a l’ACN fonts de la formació, els de Carles Puigdemont no donaran suport a la presa en consideració del text, que sí que rebrà el suport del PP. Aquestes mateixes fonts apunten que la formació independentista té previst registrar a la cambra baixa una altra proposta sobre el mateix tema, però amb el seu propi enfocament. Aquest mes de maig, la direcció de Junts per Catalunya ja va fixar posició a favor de la prohibició del vel a l’educació obligatòria, així com del burca i el nicab en el conjunt dels espais públics.

“Junts per Catalunya no ha votat mai cap proposta de Vox al Congrés dels Diputats. Vox és un partit polític anticatalà, antifeminista i en contra dels drets humans que ha liderat la repressió contra Catalunya”, han recordat aquest dimarts fonts de la formació que lidera Míriam Nogueras a Madrid. Tanmateix, el partit recorda que el seu posicionament sobre el burca i el niqab passa per demanar que la regulació es faci des del Parlament, amb el traspàs de les competències en immigració que, precisament, van tombar Vox i el PP.

El passat mes de maig, Junts ja es va desmarcar d’una iniciativa d’Aliança Catalana que defensava la prohibició de les diferents formes de vel islàmic als espais públics. El text del partit d’extrema dreta independentista va sumar aleshores el suport dels diputats del PPC i Vox, mentre el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP hi van votar en contra. En aquell moment, Junts va defensar la prohibició en alguns casos, malgrat oposar-se al text per “destil·lar odi”.

