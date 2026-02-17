Mor Jesse Jackson, històric líder dels drets civils als Estats Units
Amb Martin Luther King com a mentor, va prendre el relleu de la lluita per la igualtat entre blancs i negres en un país encara segregat
Irene Benedicto
Barcelona
El reverend Jesse Jackson, històric dirigent del moviment pels drets civils als Estats Units i dues vegades aspirant a la presidència del país, ha mort als 84 anys, segons ha informat aquest diumenge la cadena NBC.
Jackson, una de les figures més destacades en la lluita per la igualtat racial durant més de cinc dècades, va ser un estret col·laborador de Martin Luther King Jr. als anys seixanta i va participar activament en les principals mobilitzacions pels drets civils.
Posteriorment, va fundar l’organització Rainbow PUSH Coalition, des de la qual va impulsar campanyes a favor de la justícia social, la igualtat i els drets de les minories.
